Οργή Ηλιόπουλου: Πρόστιμο 400.000€ και απαίτηση για τρεις σερί νίκες

Ο Μάριος Ηλιόπουλος αντέδρασε έντονα μετά τον αποκλεισμό της ΑΕΚ από τον ΟΦΗ, επιβάλλοντας πρόστιμο 400.000 ευρώ

Άστραψε και βρόντηξε ο Μάριος Ηλιόπουλος! Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ έστειλε ηχηρό μήνυμα προς τους ποδοσφαιριστές μετά τον αποκλεισμό από τον ΟΦΗ στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson, ζητώντας άμεση αντίδραση και συγκεκριμένο αριθμό νικών στα επόμενα κρίσιμα παιχνίδια, προκειμένου να αποφύγουν πρόστιμο ύψους 400.000 ευρώ!

Ο Μάριος Ηλιόπουλος εμφανίστηκε ιδιαίτερα απογοητευμένος από την εικόνα της ομάδας και δεν δίστασε να εκφράσει τη δυσαρέσκειά του με τρόπο ξεκάθαρο. Σε αντίθεση με προηγούμενες φορές, όπου επιβράβευσε τους παίκτες με πριμ για μεγάλες εμφανίσεις, αυτήν τη φορά επέλεξε τη σκληρή γραμμή, τονίζοντας ότι η απώλεια στόχων έχει συνέπειες.

Το πρόστιμο, που έπεσε σαν «βόμβα» στα αποδυτήρια, αντικατοπτρίζει το επίπεδο απαιτήσεων που έχει πλέον η διοίκηση από την ομάδα. Ο Ηλιόπουλος δεν στάθηκε μόνο στο αποτέλεσμα, αλλά στη συνολική εικόνα και στη χαμένη ευκαιρία για διεκδίκηση ενός ακόμη τίτλου. Παρ' όλα αυτά, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην εφαρμοστεί η ποινή, εφόσον η ομάδα αντιδράσει άμεσα και πειστικά στο γήπεδο.

Η ΑΕΚ καλείται πλέον να πετύχει τρεις διαδοχικές νίκες σε ένα πρόγραμμα ιδιαίτερα απαιτητικό: Παναθηναϊκός στο ΟΑΚΑ, Asteras AKTOR στην Τρίπολη και Ολυμπιακός ξανά εντός έδρας. Τρία παιχνίδια που μπορούν να αλλάξουν το κλίμα, αλλά και να καθορίσουν τη συνέχεια της σεζόν.

Το μήνυμα του διοικητικού ηγέτη είναι σαφές: Οι επιτυχίες ανταμείβονται, όμως η ανοχή στην αποτυχία δεν είναι απεριόριστη. Η μπάλα πλέον βρίσκεται στα πόδια των παικτών, που καλούνται να αποδείξουν ότι μπορούν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων.

sport-fm.gr 

 

