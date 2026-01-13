ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Παραμένει στον «πάγο» το βίντεο του Λανουά για τις επίμαχες φάσεις

Παραμένει στον «πάγο» το βίντεο του Λανουά για τις επίμαχες φάσεις

Εμμένει -μέχρι νεωτέρας- ο Στεφάν Λανουά στην απόφασή του να μην προβάλει βίντεο σχολιασμού αμφισβητούμενων φάσεων για τα παιχνίδια της Stoiximan Super League. Δεν έκανε μίτινγκ με τους διαιτητές...

Ο Γάλλος αρχιδιαιτητής είχε αναφέρει στη συνάντηση με τους Big-4 στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου ότι θα επανεξετάσει την απόφασή του για διακοπή του εβδομαδιαίου βίντεο στο οποίο ανέλυε αμφισβητούμενες φάσεις της αγωνιστικής, κάτι που επιθυμούσαν όλοι οι "μεγάλοι".

Το θέμα παρέμενε ανοιχτό και φέρεται να υπήρχε το προηγούμενο διάστημα πράγματι η σκέψη επαναφοράς του βίντεο, ωστόσο -προς ώρας- παραμένει στον "πάγο". Υπενθυμίζεται ότι η προβολή των βίντεο γινόταν συνήθως κάθε τρίτη, αφού είχε προηγηθεί η τηλεδιάσκεψη με όλους τους διαιτητές και παρατηρητές. 

Όπως στον "πάγο" παραμένουν και τα εβδομαδιαία μίτινγκ με τους διαιτητές από τον επικεφαλής της ΚΕΔ, αφού μέχρι το μεσημέρι της Τρίτης (13/1) δεν είχαν λάβει καμία σχετική ειδοποίηση. 

Προφανώς ο Γάλλος αρχιδιαιτητής θεωρεί ότι τη δεδομένη στιγμή το κλίμα που υπάρχει δεν ευνοεί για ανάλυση επίμαχων φάσεων, εκτιμώντας ότι θα ανέβουν ακόμη περισσότερο οι τόνοι για τη διαιτησία. 

 

Διαβαστε ακομη