Με Ποντένσε και Ροντινέι στη μάχη με ΠΑΟΚ ο Ολυμπιακός, βλέμματα και στην αγορά

Ο Ολυμπιακός προχωρά με σταθερότητα μετά το διπλό στο Περιστέρι, με Ποντένσε και Ροντινέι διαθέσιμους για ΠΑΟΚ, ενώ στο φόντο παραμένουν οι υποθέσεις Αντρέ Λουίζ και Λουίς Εντουάρντο.

Η νίκη του Ολυμπιακού με 2-0 στην έδρα του Ατρόμητου για τη 16η αγωνιστική της Stoiximan Super League δεν έφερε μόνο βαθμολογικό όφελος, αλλά υπάρχουν και θετικά νέα στο αγωνιστικό κομμάτι, ενόψει της ιδιαίτερα απαιτητικής συνέχειας που ακολουθεί.

Ο Ντανιέλ Ποντένσε και ο Ροντινέι ξεπέρασαν τα προβλήματα που τους ταλαιπώρησαν και θα βρίσκονται κανονικά στη διάθεση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ. Πρόκειται για το πρώτο από μια σειρά κρίσιμων τεστ για τους «ερυθρόλευκους», που μπαίνουν σε περίοδο υψηλής έντασης και αυξημένων απαιτήσεων.

Ακολουθούν αναμετρήσεις που απαιτούν ρυθμό, ένταση και απόλυτη συγκέντρωση. ΠΑΟΚ στο Κύπελλο, Λεβερκούζεν στην Ευρώπη και στη συνέχεια Βόλος στο Φάληρο, Άγιαξ στο Άμστερνταμ, πριν το απαιτητικό σερί με την ΑΕΚ και – πιθανότατα – τρία διαδοχικά παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό σε διάστημα μίας εβδομάδας.

Παράλληλα με το αγωνιστικό σκέλος, στο μεταγραφικό παραμένουν ανοιχτές υποθέσεις που απασχολούν τον Ολυμπιακό. Στην Πορτογαλία επιμένουν ότι ο Αντρέ Λουίζ επιθυμεί τη μετακίνησή του στην Μπενφίκα, ωστόσο όσο ο Βραζιλιάνος εξτρέμ παραμένει στη Ρίο Άβε, οι Πειραιώτες διατηρούν ενεργό ρόλο στην υπόθεση. Οι πιθανότητες μοιράζονται, με το όνομα του Ολυμπιακού να παραμένει στο προσκήνιο.

Την ίδια ώρα, από τη Βραζιλία προκύπτει κινητικότητα και για τον 18χρονο Λουίς Εντουάρντο, με δημοσιεύματα να αναφέρουν ότι ο Ολυμπιακός ετοιμάζει πρόταση που μπορεί να βάλει σε σκέψεις τη Γκρέμιο. Πρόκειται για μια περίπτωση επένδυσης με προοπτική, που δείχνει τη διάθεση των «ερυθρόλευκων» να κοιτούν όχι μόνο το παρόν, αλλά και το μέλλον.

sport-fm.gr 

