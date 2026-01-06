Εκτίουν με Πανσερραϊκό οι Μπακασέτας, Πάλμερ-Μπράουν
Τάσος Μπακασέτας και Έρικ Πάλμερ-Μπράουν συμπλήρωσαν κάρτες και αποφασίστηκε αμφότεροι να εκτίσουν την ποινή τιμωρίας τους στο προσεχές παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό.
Τάσος Μπακασέτα και Έρικ Πάλμερ-Μπράουν συμπλήρωσαν το όριο καρτών που τους υποχρεώνει να εκτίσουν ποινή μίας αγωνιστικής σε ένα από τα προσεχή τέσσερα παιχνίδια πρωταθλήματος, με τους “πράσινους” να γνωστοποιούν την απόφασή τους αυτό να συμβεί εναντίον του Πανσερραϊκού.
