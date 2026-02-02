ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Συναγερμός στον ΠΑΟΚ με Κωνσταντέλια: εξετάσεις και αγώνας δρόμου ενόψει κρίσιμων ματς

Ανησυχία στον ΠΑΟΚ για τον τραυματισμό του Γιάννη Κωνσταντέλια. Χάνει σίγουρα το Κύπελλο με Παναθηναϊκό και δίνει αγώνα δρόμου για το ντέρμπι με τον Άρη.

Ανησυχία επικρατεί στις τάξεις του ΠΑΟΚ μετά τον τραυματισμό του Γιάννη Κωνσταντέλια στο παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό, για τη 19η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

 Ο διεθνής μεσοεπιθετικός ένιωσε ενοχλήσεις στον δεξί οπίσθιο μηριαίο και αποχώρησε αναγκαστικά από την αναμέτρηση, προκαλώντας άμεσο «συναγερμό» στο ιατρικό επιτελείο του Δικεφάλου.

Ο Κωνσταντέλιας θα υποβληθεί εντός της ημέρας σε εξετάσεις, οι οποίες θα δείξουν το ακριβές μέγεθος του προβλήματος και το διάστημα απουσίας του. Πάντως, θεωρείται δεδομένο πως ο «Ντέλιας» δεν θα είναι διαθέσιμος για τον πρώτο αγώνα Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό εκτός έδρας, γεγονός που στερεί από τον ΠΑΟΚ έναν από τους πιο δημιουργικούς του ποδοσφαιριστές σε ένα κομβικό ματς.

Από εκεί και πέρα, ο 21χρονος άσος θα δώσει αγώνα δρόμου για να προλάβει το επόμενο μεγάλο ντέρμπι του πρωταθλήματος απέναντι στον Άρη, με το τεχνικό επιτελείο να παρακολουθεί καθημερινά την κατάστασή του, χωρίς να υπάρχει διάθεση για ρίσκο.

Η χρονική συγκυρία μόνο ιδανική δεν είναι για τον ΠΑΟΚ, καθώς η ομάδα μπαίνει σε ένα εξαιρετικά απαιτητικό πρόγραμμα συνεχόμενων αγώνων. Ο Δικέφαλος έχει μπροστά του κρίσιμες υποχρεώσεις σε τρεις διοργανώσεις: Κύπελλο Ελλάδας, Stoiximan Super League και Europa League. Εκτός από τα διπλά ματς Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό, ακολουθούν ντέρμπι πρωταθλήματος με Άρη και ΑΕΚ, ενώ στο ευρωπαϊκό μέτωπο δεσπόζει η πρώτη αναμέτρηση με τη Θέλτα για τα playoffs του Europa League.

Πηγή: sport-fm.gr

 

Ελλαδα

