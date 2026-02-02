Αγιαξ: Υπέγραψε μέχρι το 2028 ο Ζιντσένκο

Στην Ολλανδία με τη φανέλα του Αγιαξ θα συνεχίσει την καριέρα ο Ολεξάντερ Ζιντσένκο μετά από σχεδόν μια δεκαετία στην Αγγλία. Ο 29χρονος Ουκρανός διεθνής αριστερός μπακ-χαφ δεν ήταν στα πλάνα του Μίκελ Αρτέτα στην Αρσεναλ και το περασμένο καλοκαίρι δόθηκε δανεικός στη Νότιγχαμ.

Δεν μπόρεσε όμως να βρει όμως χρόνο συμμετοχής ούτε στο «Σίτι Γκράουντ» (μόλις 10 συμμετοχές) και έδωσε τα χέρια με τον Αγιαξ ως το 2028.

Ο Ζιτσένκο έχει κάνει σπουδαία καριέρα στην Αγγλία, πρώτα με τη Μάντσεστερ Σίτι και μετά στην Άρσεναλ, μετρώντας 128 και 91 εμφανίσεις αντίστοιχα.