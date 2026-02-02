ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αγιαξ: Υπέγραψε μέχρι το 2028 ο Ζιντσένκο

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Αγιαξ: Υπέγραψε μέχρι το 2028 ο Ζιντσένκο

Παίκτης του Άγιαξ ως το 2028 ο Ολεξάντρ Ζιντσένκο.

Στην Ολλανδία με τη φανέλα του Αγιαξ θα συνεχίσει την καριέρα ο Ολεξάντερ Ζιντσένκο μετά από σχεδόν μια δεκαετία στην Αγγλία. Ο 29χρονος Ουκρανός διεθνής αριστερός μπακ-χαφ δεν ήταν στα πλάνα του Μίκελ Αρτέτα στην Αρσεναλ και το περασμένο καλοκαίρι δόθηκε δανεικός στη Νότιγχαμ.

Δεν μπόρεσε όμως να βρει όμως χρόνο συμμετοχής ούτε στο «Σίτι Γκράουντ» (μόλις 10 συμμετοχές) και έδωσε τα χέρια με τον Αγιαξ ως το 2028.

Ο Ζιτσένκο έχει κάνει σπουδαία καριέρα στην Αγγλία, πρώτα με τη Μάντσεστερ Σίτι και μετά στην Άρσεναλ, μετρώντας 128 και 91 εμφανίσεις αντίστοιχα.

 

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

ΦΩΤΟ: Έκανε... ντεμπούτο και ο Τριφύλλης!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

«O ΚΟΑ, διαχρονικά, ούτε δρα ούτε τοποθετείται ουσιαστικά»

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

A Bola: «Ο Κριστιάνο αρνείται να παίξει με την Αλ Νασρ»!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι «Λέοντες» βρυχήθηκαν και έστειλαν μήνυμα

ΑΕΛ

|

Category image

Αγιαξ: Υπέγραψε μέχρι το 2028 ο Ζιντσένκο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΑΕΚ: Ανακοινώνει Σαχαμπό και κάνει στροφή σε Πανσερραϊκό

Ελλάδα

|

Category image

Όταν φοράς τη φανέλα της Ανόρθωσης...

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Πήρε δανεικό από την Τσέλσι τον Φοφανά η Στρασμπούρ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επίσημο: Από την Αταλάντα στην Ατλέτικο ο Λούκμαν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαφωνία Κυπριανίδη για την παρέμβαση του VAR στη φάση του Σινγκ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Αυτό που απέδειξε πάλι η Ομόνοια και το… παλιό καλό κρασί

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

«Καυτή» εβδομάδα στον Ολυμπιακό, με αποχωρήσεις, αφίξεις και αλλαγές στη λίστα του Champions League

Ελλάδα

|

Category image

Γύρισαν σελίδα και... βλέπουν πρόκριση

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Συναγερμός στον ΠΑΟΚ με Κωνσταντέλια: εξετάσεις και αγώνας δρόμου ενόψει κρίσιμων ματς

Ελλάδα

|

Category image

Το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας

TV

|

Category image

Διαβαστε ακομη