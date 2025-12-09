Σοκ στην ΑΕΚ με Καραργύρη: Υπέστη ρήξη χιαστού

Μεγάλο σοκ στην ΑΕΚ, καθώς ο Ζώης Καραργύρης υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού στο αριστερό γόνατο.

Ο νεαρός επιθετικός, που είχε ξεχωρίσει με την Κ19 και είχε αγωνιστεί ως αλλαγή στα ματς με ΟΦΗ και Ατρόμητο, τραυματίστηκε στην προπόνηση της Δευτέρας (08/12), με τα αποτελέσματα των εξετάσεων να φέρνουν πολύ δυσάρεστα νέα.

Η επέμβαση του Καραργύρη έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη (11/12), με τον νεαρό φορ να αναμένεται να ακολουθήσει μακρά διαδικασία αποθεραπείας, η οποία θα τον κρατήσει εκτός γηπέδων τουλάχιστον μέχρι το τέλος της σεζόν.

sport-fm.gr