Χωρίς Ρέτσο η αποστολή του Ολυμπιακού ενόψει Καϊράτ Αλμάτι

Ο Ολυμπιακός αφήνει πίσω τη νίκη 3-0 επί του ΟΦΗ για την 13η αγωνιστική της Super League, με την οποία κατέκτησε τον άτυπο τίτλο του πρωταθλητή χειμώνα, και στρέφει την προσοχή του στη μεθαυριανή (9/12, 17:30) αναμέτρηση με την Καϊράτ Αλμάτι στην Αστάνα, στο πλαίσιο της 6ης «στροφής» για τη league phase του Champions League. Ο τεχνικός των «ερυθρολεύκων», Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, καταστρώνει τα πλάνα του για τη συνάντηση στο Καζακστάν χωρίς να υπολογίζει στον Παναγιώτη Ρέτσο, ο οποίος τραυματίστηκε στον αγώνα πρωταθλήματος με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο.

Ο Ισπανός προπονητής συμπεριέλαβε 23 παίκτες στην αποστολή για το Καζακστάν που είναι οι Μπότης, Τζολάκης, Κουράκλης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Ντάνι Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Πνευμονίδης, Μουζακίτης, Ελ Κααμπί, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι.