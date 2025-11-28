Κερδισμένη της χθεσινής αγωνιστικής η ΑΕΚ – Αύξησε κατά 20% τις πιθανότητές της για 8άδα

Στις πολλαπλά κερδισμένες ομάδες της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Conference League συγκαταλέγεται η ΑΕΚ, μετά τη νίκη της με 1-0 επί της Φιορεντίνα. Η Ένωση ανέβηκε στη 10η θέση της βαθμολογίας με 7 βαθμούς και έναν μόλις μακριά από την πρώτη οκτάδα.

Σύμφωνα με το Football Meets Data, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, μαζί με τις Σαχτάρ και Σπάρτα Πράγας, αύξησε κατά 20% τις πιθανότητές της να βρεθεί στην πρώτη 8άδα της βαθμολογίας και να εξασφαλίσει απευθείας την πρόκριση για τους «16» του Conference League.

Στις δύο αγωνιστικές που απομένουν για την ολοκλήρωση της φάση της ομίλων, η ΑΕΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Σάμσουνσπορ, που είναι πρωτοπόρος και αήττητη στη βαθμολογία, ενώ στη συνέχεια υποδέχεται στην OPAP Arena την Κραϊόβα, η οποία βρίσκεται στη 15η θέση με 7 βαθμούς.

📈 🇺🇦 Shakhtar, 🇬🇷 AEK, 🇨🇿 Sparta all add >20% to their Top 8 chances tonight!



📉 🇪🇸 Rayo and 🇮🇹 Fiorentina with massive declines (more than 30%) after respective losses!



👉 Full probabilities and scenarios available in our 📊 FMD Simulator pic.twitter.com/XKDGaPYoCa — Football Meets Data (@fmeetsdata) November 27, 2025

