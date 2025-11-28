ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Κερδισμένη της χθεσινής αγωνιστικής η ΑΕΚ – Αύξησε κατά 20% τις πιθανότητές της για 8άδα

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Κερδισμένη της χθεσινής αγωνιστικής η ΑΕΚ – Αύξησε κατά 20% τις πιθανότητές της για 8άδα

Η ΑΕΚ με το χθεσινό διπλό στη Φλωρεντία, αναπτέρωσε τις ελπίδες της για απευθείας πρόκριση στους «16» του Conference League.

Στις πολλαπλά κερδισμένες ομάδες της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Conference League συγκαταλέγεται η ΑΕΚ, μετά τη νίκη της με 1-0 επί της Φιορεντίνα. Η Ένωση ανέβηκε στη 10η θέση της βαθμολογίας με 7 βαθμούς και έναν μόλις μακριά από την πρώτη οκτάδα.

Σύμφωνα με το Football Meets Data, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, μαζί με τις Σαχτάρ και Σπάρτα Πράγας, αύξησε κατά 20% τις πιθανότητές της να βρεθεί στην πρώτη 8άδα της βαθμολογίας και να εξασφαλίσει απευθείας την πρόκριση για τους «16» του Conference League.

Στις δύο αγωνιστικές που απομένουν για την ολοκλήρωση της φάση της ομίλων, η ΑΕΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Σάμσουνσπορ, που είναι πρωτοπόρος και αήττητη στη βαθμολογία, ενώ στη συνέχεια υποδέχεται στην OPAP Arena την Κραϊόβα, η οποία βρίσκεται στη 15η θέση με 7 βαθμούς.

sdna.gr

 

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

«Ζεστό» ενδιαφέρον από Serie A για τον Μπερνάρντο Σίλβα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μία απουσία και οικονομικής φύσεως

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ξέφυγε ο Παφιακός με το τέλος του πρώτου γύρου!

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Καθαρές νίκες και σασπένς στο φούτσαλ

Φούτσαλ

|

Category image

Ιστορική πρεμιέρια με ήττα

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Παλαίμαχοι Απόλλων/ΑΕΛ: «Η Λεμεσός πρέπει να είναι ενωμένη»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Το κόκκινο τρένο πατάει γκάζι και δεν κοιτάει πίσω!

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Ο Πιάστρι πήρε την pole position για το τελευταίο Sprint της σεζόν!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Ενημέρωσε ότι αποσύρει το ενδιαφέρον της για Κονατέ η Ρεάλ Μαδρίτης

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Δεν αλλάζει με τίποτα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Κοινή ανακοίνωση ΑΕΛ και Απόλλωνα...

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Βγαίνει μπροστά ο Πιέρος μετά τον τραυματισμό του

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Τέλος από την Παρτίζαν ο Ζόραν Σάβιτς

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

ΑΕΛ/Απόλλων: Ευτυχώς…

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Η ΑΕΛ για τα εισιτήρια μετά την απόφαση της Αστυνομίας

ΑΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη