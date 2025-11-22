«Ταύρος» ο Μαέ, μέσα με Απόλλωνα!

Ο Ράιαν Μαέ προπόνηθηκε κανονικά στη τελευταία προπόνηση των πρασίνων του Σαββάτου και θα βρίσκεται στην αποστολή για το ντέρμπι με τον Απόλλωνα στο «Αλαφαμέγα». Θυμίζουμε ότι ο Μαέ έχασε τις δύο τελευταίες προπονήσεις λόγω ίωσης.

Η αποστολή:

Η αποστολή μας αποτελείται από τους ακόλουθους ποδοσφαιριστές: Φαμπιάνο, Ουζόχο, Κυριακίδης, Ντιουνκού, Κίτσος, Κουλιμπαλί, Σεμέδο, Γιόβετιτς, Χατζηγιοβάννης, Εβάντρο, Μάριτς, Αγκουζούλ, Μαέ, Ε. Ανδρέου, Μασούρας, Τάνκοβιτς, Χαμάς, Σίμιτς, Παναγιώτου, Κούσουλος, Εράκοβιτς, Π. Ανδρέου, Νεοφύτου.

Το παιχνίδι θα διεξαχθεί στο στάδιο ΑΛΦΑΜΕΓΑ, θα αρχίσει στις 19:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από τη Cytavision. Επίσης, θα υπάρχει και ζωντανή ηχητική μετάδοση του αγώνα, από το γήπεδο, μέσω του ΟΜΟΝΟΙΑ TV.