«Ταύρος» ο Μαέ, μέσα με Απόλλωνα!

Καλά νέα για τον Μαροκινό φορ της Ομόνοιας ενόψει Απόλλωνα

Ο Ράιαν Μαέ προπόνηθηκε κανονικά στη τελευταία προπόνηση των πρασίνων του Σαββάτου και θα βρίσκεται στην αποστολή για το ντέρμπι με τον Απόλλωνα στο «Αλαφαμέγα». Θυμίζουμε ότι ο Μαέ έχασε τις δύο τελευταίες προπονήσεις λόγω ίωσης.

Η αποστολή: 

Η αποστολή μας αποτελείται από τους ακόλουθους ποδοσφαιριστές: Φαμπιάνο, Ουζόχο, Κυριακίδης, Ντιουνκού, Κίτσος, Κουλιμπαλί, Σεμέδο, Γιόβετιτς, Χατζηγιοβάννης, Εβάντρο, Μάριτς, Αγκουζούλ, Μαέ, Ε. Ανδρέου, Μασούρας, Τάνκοβιτς, Χαμάς, Σίμιτς, Παναγιώτου, Κούσουλος, Εράκοβιτς, Π. Ανδρέου, Νεοφύτου.

Το παιχνίδι θα διεξαχθεί στο στάδιο ΑΛΦΑΜΕΓΑ, θα αρχίσει στις 19:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από τη Cytavision. Επίσης, θα υπάρχει και ζωντανή ηχητική μετάδοση του αγώνα, από το γήπεδο, μέσω του ΟΜΟΝΟΙΑ TV.

 

