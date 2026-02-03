ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ανανέωσε ως το 2028 ο Ζέλσον Μαρτίνς στον Ολυμπιακό

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ανανέωσε ως το 2028 ο Ζέλσον Μαρτίνς στον Ολυμπιακό

Θα κλείσει τετραετία στο λιμάνι ο Πορτογάλος.

Τη φανέλα του Ολυμπιακού θα συνεχίσει να φοράει για άλλα δύο χρόνια ο Ζέλσον Μαρτίνς. Ο Πορτογάλος εξτρέμ ανανέωσε ως το 2028 το συμβόλαιό του με τους «ερυθρόλευκους», το οποίο έληγε το καλοκαίρι, και θα παραμείνει στο δυναμικό του πειραϊκού συλλόγου, στον οποίο εντάχθηκε τον Ιανουάριο του 2024.

Στην ως τώρα διετή θητεία του στο λιμάνι, ο 30χρονος άσος έχει καταγράψει 76 συμμετοχές, με 13 γκολ και 16 ασίστ, βοηθώντας τον Ολυμπιακό να κατακτήσει το νταμπλ την περασμένη σεζόν, καθώς και το σούπερ καπ.

Σε δήλωσή του μετά την ανανέωση του συμβολαίου του, ο Ζέλσον Μαρτίνς τόνισε: «Είμαι πολύ ευτυχισμένος για την ανανέωση και που θα βρίσκομαι εδώ, για να μπορώ να βοηθήσω αυτόν τον σύλλογο. Είμαι πολύ ευτυχισμένος εδώ, είμαι χαρούμενος που ανανέωσα και υπόσχομαι πως θα τα δώσω όλα για τον Ολυμπιακό. Όταν υπέγραψα πρώτη φορά, ήξερα το μεγαλείο του συλλόγου και πως θα μπορούσαμε να έχουμε πολλές επιτυχίες! Είμαι πολύ ευτυχισμένος γι' αυτό. Χαίρομαι που μπορώ να συνεχίσω στον Ολυμπιακό και να βοηθήσω αυτήν την ομάδα να έχει μεγάλες επιτυχίες. Ευχαριστώ τους φιλάθλους μας για όλα, για τη στήριξη, βρίσκονται πάντα δίπλα μας. Μου αρέσει πολύ αυτή η πόλη και ο παλμός του κόσμου. Μας βοηθάει στις καλές και στις κακές στιγμές και είμαι ευτυχισμένος. Εύχομαι να συνεχίσουμε έτσι μαζί για να πανηγυρίσουμε μεγάλες νίκες!».

ΑΠΕ - ΜΠΕ

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

«Εμβολιασμός» για να κάνει τη διαφορά

ΑΕΚ

|

Category image

Ο Ράσφορντ δε θέλει με τίποτα Γιουνάιτεντ, προτιμά τη Βαρκελώνη με… περικοπές!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χωρίς Κωνσταντέλια και Ιβανούσετς ο ΠΑΟΚ κόντρα στον Παναθηναϊκό

Ελλάδα

|

Category image

Όχι του Φλικ στην πώληση του Κασαδό

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το χάρηκε αρκετά και... ηρέμησε ο Φερέιρα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Με... ντόπα εκεί που κάνει κουμάντο

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Κριστιάνο Ρονάλντο: Θυμός και... απεργία

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πλήγμα με Καλούλου στον Άρη!

ΑΡΗΣ

|

Category image

Τηλεοπτικές μεταδόσεις Κυπέλλου Futsal

Φούτσαλ

|

Category image

Ανανέωσε ως το 2028 ο Ζέλσον Μαρτίνς στον Ολυμπιακό

Ελλάδα

|

Category image

Πολύ πιο κοντά του Καμορανέζι

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Ξαφνική αποχώρηση από την ΑΕΛ!

ΑΕΛ

|

Category image

Ματθαίου: «Για την συμπεριφορά και όχι για λάθη των διαιτητών, μίλησε ο Νταβίντ Λουίζ»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Γιαμάλ: «Ελπίζω να μείνω για πάντα στην Μπαρτσελόνα»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ανακοίνωσε Γενικό Διευθυντή ο Απόλλωνας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Διαβαστε ακομη