Ανανέωσε ως το 2028 ο Ζέλσον Μαρτίνς στον Ολυμπιακό

Τη φανέλα του Ολυμπιακού θα συνεχίσει να φοράει για άλλα δύο χρόνια ο Ζέλσον Μαρτίνς. Ο Πορτογάλος εξτρέμ ανανέωσε ως το 2028 το συμβόλαιό του με τους «ερυθρόλευκους», το οποίο έληγε το καλοκαίρι, και θα παραμείνει στο δυναμικό του πειραϊκού συλλόγου, στον οποίο εντάχθηκε τον Ιανουάριο του 2024.

Στην ως τώρα διετή θητεία του στο λιμάνι, ο 30χρονος άσος έχει καταγράψει 76 συμμετοχές, με 13 γκολ και 16 ασίστ, βοηθώντας τον Ολυμπιακό να κατακτήσει το νταμπλ την περασμένη σεζόν, καθώς και το σούπερ καπ.

Σε δήλωσή του μετά την ανανέωση του συμβολαίου του, ο Ζέλσον Μαρτίνς τόνισε: «Είμαι πολύ ευτυχισμένος για την ανανέωση και που θα βρίσκομαι εδώ, για να μπορώ να βοηθήσω αυτόν τον σύλλογο. Είμαι πολύ ευτυχισμένος εδώ, είμαι χαρούμενος που ανανέωσα και υπόσχομαι πως θα τα δώσω όλα για τον Ολυμπιακό. Όταν υπέγραψα πρώτη φορά, ήξερα το μεγαλείο του συλλόγου και πως θα μπορούσαμε να έχουμε πολλές επιτυχίες! Είμαι πολύ ευτυχισμένος γι' αυτό. Χαίρομαι που μπορώ να συνεχίσω στον Ολυμπιακό και να βοηθήσω αυτήν την ομάδα να έχει μεγάλες επιτυχίες. Ευχαριστώ τους φιλάθλους μας για όλα, για τη στήριξη, βρίσκονται πάντα δίπλα μας. Μου αρέσει πολύ αυτή η πόλη και ο παλμός του κόσμου. Μας βοηθάει στις καλές και στις κακές στιγμές και είμαι ευτυχισμένος. Εύχομαι να συνεχίσουμε έτσι μαζί για να πανηγυρίσουμε μεγάλες νίκες!».

ΑΠΕ - ΜΠΕ