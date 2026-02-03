ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Είπε το «ναι» και πάει «Αντώνης Παπαδόπουλος» ο Καμορανέζι

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Είπε το «ναι» και πάει «Αντώνης Παπαδόπουλος» ο Καμορανέζι

Οριστική εξέλιξη στο θέμα προπονητή στην «κυρία».

Σε προφορική συμφωνία με τον Μάουρο Καμορανέζι κατέληξε η διοίκηση της Ανόρθωσης! Ο 49χρονος προπονητής, αφού σκέφτηκε την πρόταση που του υποβλήθηκε, είπε το «ναι» και αναμένεται να έρθει τις επόμενες μέρες στην Κύπρο, πιθανό ακόμη και αύριο, για να οριστικοποιηθεί η συμφωνία και να πιάσει δουλειά στην «Κυρία».

Σύμφωνα με πληροφορίες, η συμφωνία προβλέπει συμβόλαιο ενάμιση χρόνου, δηλαδή μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Ο Ιταλο-Αργεντίνος προπονητής ήταν το πρώτο φαβορί για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Ανόρθωσης μετά το τέλος της συνεργασίας με τον Τιμούρ Κετσπάγια και τελικά είναι αυτός που θα αναλάβει τα ηνία.

Ο Καμορανέζι επιστρέφει στην Ανόρθωση με στόχο να βγάλει την ομάδα από το αδιέξοδο και να την οδηγήσει μακριά από την επικίνδυνη ζώνη.

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΛΛΩΝΑΝΟΡΘΩΣΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η Άρσεναλ στον τελικό με δεύτερη νίκη

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

O Γκραντ «σκότωσε» τη Ρεάλ σε ένα επικό ματς και ο Παναθηναϊκός φώναξε παρών!

EUROLEAGUE

|

Category image

Παράπονα Μπαρτζώκα για τη διαιτησία: «Καθαρό φάουλ στον Ουόκαπ πριν το φινάλε - Αισθάνομαι χάλια»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ο ρόλος του Γιακουμάκη: «Μιλούσε με τον Σάντσες εδώ και αρκετές εβδομάδες»

Ελλάδα

|

Category image

Παναθηναϊκός: Έξι απόντες, πρώτη προπόνηση για Ερνάντεθ - Κλειστά χαρτιά από Μπενίτεθ, δεν ανακοίνωσε αποστολή

Ελλάδα

|

Category image

Δύο «τελικοί» που κρίνουν την πορεία του

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Μεγάλη ΑΕΚ στην Προύσα, γύρισε το ματς και είναι αγκαλιά με την πρόκριση!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Δεύτερος ο Τεντόγλου στην Οστράβα

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Άφησε στη μέση την ανατροπή ο Ολυμπιακός στο Ντουμπάι παρά την ηρωική προσπάθεια Φουρνιέ

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ενισχυμένη με τα δύο τελευταία αποκτήματα η Ομόνοια - Η 23αδα για ΑΕΛ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Οι 10 πιο ακριβές «χειμερινές» μεταγραφές

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Έπιασε δουλειά ο Κάστανος

ΑΡΗΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ/Μπεργκ: «Νιώθω σαν το σπίτι μου στην Ομόνοια»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Πρεμιέρα στο κλειστό στίβου για Τράικοβιτς με 7.67

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Στα πόδια τους να το αλλάξουν

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Διαβαστε ακομη