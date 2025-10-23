ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Κόντρα στη Λιλ των Ζιρού και Μπαπέ για την πρώτη νίκη ο ΠΑΟΚ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Κόντρα στη Λιλ των Ζιρού και Μπαπέ για την πρώτη νίκη ο ΠΑΟΚ

Αντιμέτωπος με ακόμη μία μεγάλη πρόκληση είναι ο ΠΑΟΚ, καθώς στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του UEFA Europa League φιλοξενείται στο «Σταντ Πιέρ Μορουά» (Πέμπτη 23/10, 22:00) από τη φιλόδοξη Λιλ.

Η ομάδα του Μπρούνο Ζενεζιό επέστρεψε, όπως και ο ΠΑΟΚ, ορεξάτη έπειτα από τη διακοπή των εγχώριων διοργανώσεων για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων. Τα «πουλάρια» επικράτησαν με 2-0 της Ναντ στο «Μποζουάρ», στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Ligue 1, χάρη στα γκολ των Χακόν Άρναρ Χάραλντσον (8’) και Χάμζα Ιγκαμάνε (89’). Έτσι, η Λιλ έφτασε στους 14 βαθμούς (4-2-2 με 16-10 τέρματα) και την 6η θέση, στο -4 από την πρωτοπόρο Μαρσέιγ.

Στο Europa League, οι «λιλουά» έχουν δυο νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια. Αρχικά επικράτησαν με 2-1 (54’ Χάμζα Ιγκαμάνε, 80’ Ολιβιέ Ζιρού – 59’ Σαβάρ Ατλί Μάγκνουσον) της Μπραν στην, αλλιώς επονομαζόμενη και, «Δέκαθλον Αρίνα», ενώ στη συνέχεια πέρασαν νικηφόρα από το «Ολίμπικο» κερδίζοντας με 1-0 τη Ρόμα χάρη σε γκολ του Χάραλντσον από το 6ο, μόλις, λεπτό. Ο 22χρονος Ισλανδός μεσοεπιθετικός μαζί με τον συνομήλικό του Μαροκινό φορ Ιγκαμάνε, έχουν πετύχει από τέσσερα (4) γκολ μέχρι στιγμής, ενώ ακολουθεί ο... γερόλυκος Ζιρού με τρία (3), με τους «λιλουά» να έχουν επιθετικό πλουραλισμό, αλλά και τον αδερφό του Κιλιάν Μπαπέ, Ίθαν.

Εξαιρετική ψυχολογία έχει, όμως, και ο ΠΑΟΚ. Η ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου ξέφυγε από το αρνητικό σερί αποτελεσμάτων, κερδίζοντας δύο συνεχόμενα ντέρμπι – με 2-1 (63’ Τάισον, 75’πέν. Αντρίγια Ζίβκοβιτς – 22’ Τσικίνιο) τον Ολυμπιακό στην Τούμπα και με 2-0 (45’ Αμπντούλ Ραχμάν Μπάμπα, 48’ Γιάννης Κωνσταντέλιας) την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια – ανεβαίνοντας στην κορυφή της Super League με 17 βαθμούς (5-2-0 με 11-5 τέρματα) έπειτα από επτά αγωνιστικές.

Στην Ευρώπη, ωστόσο, τα πράγματα δεν έχουν κυλήσει εξίσου καλά μέχρι στιγμής. Οι «ασπρόμαυροι» στην πρεμιέρα παραχώρησαν «λευκή» ισοπαλία στη Μακάμπι Τελ Αβίβ στην Τούμπα, ενώ στη συνέχεια, αν και προηγήθηκαν, ηττήθηκαν με 3-1 (45’+2’ Ιάγκο Άσπας, 53’ Μπόρχα Ιγκλέσιας, 70’ Βιλό Σάντμπεργκ – 37’ Γιώργος Γιακουμάκης) από τη Θέλτα στο Βίγκο. Πέραν του Γίρι Παβλένκα, ο Λουτσέσκου δεν αντιμετωπίζει άλλα προβλήματα, με τον Αντώνη Τσιφτσή να αντικαθιστά επάξια τον Τσέχο τερματοφύλακα. Μοναδικά ερωτηματικά η συμμετοχή των Μαγκομέντ Οζντόεφ και Τάισον στο αρχικό σχήμα, με τους Μαντί Καμαρά και Λούκα Ιβανούσετς να είναι οι υποψήφιοι αντικαταστάτες του Ρώσου μέσου και του Βραζιλιάνου εξτρέμ.

Διαιτητής: Νίκολα Νταμπάνοβιτς (Μαυροβούνιο)

Οι πιθανές ενδεκάδες των δυο ομάδων:

ΛΙΛ (Μπρούνο Ζενεζιό): Εζέρ, Σάντος, Μπεμπά, Μαντί, Φερντόνκ, Κορέια, Μπενταλέμπ, Μπαπέ, Σαχραουί, Χάραλντσον, Ζιρού.

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Σάστρε, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Τέιλορ, Μπιάνκο, Καμαρά, Κωνσταντέλιας, Ντεσπόντοφ, Ιβανούσετς, Τσάλοφ.

 

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Στα ίσα η Ομόνοια με το πρώτο του Μασούρα!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

«Βγάζει στο... σφυρί τον Μανδά τον Ιανουάριο η Λάτσιο»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τέλος τα εισιτήρια του ΑΠΟΕΛ για «Αρένα»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Οι κορυφαίοι Κύπριοι στα άλματα το 2025

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Μπενίτεθ: «Ο πιο ακριβοπληρωμένος προπονητής στην ιστορία της Super League» γράφει η «Daily Mail»

Ελλάδα

|

Category image

ΦΩΤΟ: Οι Ομονοιάτες στο «Fadil Vokrri»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

LIVE: Ντρίτα - Ομόνοια 1-1

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Το άξιζε και με το παραπάνω

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Μεγάλα νέα για Μέσι: Υπέγραψε μέχρι το 2028!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

MVP της αγωνιστικής στο Champions League μετά το χάτ-τρικ στον Ολυμπιακό

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Aργούν αλλά είναι ταξιδάρες και εμπειρίες ζωής

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Με τριάδα αλλαγών και Ανδρέου η ενδεκάδα της Ομόνοιας στην Πρίστινα

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Η λίστα του Champions League που έχει πρώτο τον Λουκάσεν και άλλους δύο «Παφίτες» στο Top10

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Στην Ελλάδα για τον Παναθηναϊκό ο Ράφα Μπενίτεθ

Ελλάδα

|

Category image

ΝΒΑ: Μετά τους Μπίλαπς και Ροζίερ το FBI συνέλαβε και τον Ντέιμον Τζόουνς

NBA

|

Category image

Διαβαστε ακομη