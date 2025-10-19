Ο «βιονικός» Βαλμπουενά εξακολουθεί να «μαγεύει»!

Ο πρώην διεθνής Γάλλος μεσοεπιθετικός αγωνίζεται αυτή την περίοδο στην ομάδα του Ολυμπιακού Πειραιώς Β΄, στο σκληρό πρωτάθλημα της Super League 2. Στο τελευταίο παιχνίδι των ερυθρολεύκων κόντρα στην Athens Kallithea ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής και ο ΜVP της ομάδας του, σκοράροντας τα δύο γκολ με τα οποία ο Ολυμπιακός έκανε την ανατροπή και πήρε τη νίκη.

Το τελευταίο του γκολ, δε, ήταν από αριστουργηματική εκτέλεση φάουλ. Αξίζει τον κόπο να ψάξει κάποιος στο YouTube τα στιγμιότυπα της συγκεκριμένης συνάντησης, προκειμένου να δει και να θαυμάσει τις περίτεχνες ενέργειες του σπουδαίου αυτού ποδοσφαιριστή. Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι ομάδες της Super League, αλλά και μεγάλες κυπριακές ομάδες, δεν διαθέτουν σήμερα παίκτες με την ποιότητα του Βαλμπουενά. Παρά τα 41 του χρόνια, βγάζει άνετα το 90λεπτο, αγωνιζόμενος ως έφηβος.

Δεν θυμόμαστε τον Βαλμπουενά, ακόμα και τα προηγούμενα χρόνια που αγωνιζόταν στην πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού Π., να ταλαιπωρηθεί από σοβαρούς μυϊκούς τραυματισμούς και ν’ απέχει για μεγάλο διάστημα από τις υποχρεώσεις της ομάδας του. Καμιά φορά, μάλιστα, διερωτόμαστε και απορούμε, όταν ακούμε πως ποδοσφαιριστές ηλικίας 23, 27 ή και 29 χρόνων ταλαιπωρούνται από τις αρχές της αγωνιστικής περιόδου, από Αύγουστο, Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο, με θλάσεις λόγω βαρυφορτωμένου προγράμματος και απέχουν για έναν ή δύο μήνες από τις υποχρεώσεις των ομάδων τους.

Μακάρι, λοιπόν, στο μέλλον να έλθουν στην Ελλάδα και στην Κύπρο και άλλοι «Βαλμπουενά». Παίκτες που τιμούν το ψωμί που τρώνε και τις ομάδες όπου αγωνίζονται, αλλά προπαντός τιμούν και σέβονται το βιογραφικό και το όνομα που κουβαλούν. Ο Γάλλος είναι πραγματικό πρότυπο για τους νέους ποδοσφαιριστές και αθλητές.