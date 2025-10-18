Πέρασε από τη Λάρισα με ηγέτη Ελ Κααμπί ο Ολυμπιακός

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί... «ξεμπούκωσε» ξαναβρίσκοντας δίχτυα μετά την «αφλογιστία» στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια και ο Ολυμπιακός πήρε άνετα τους τρεις βαθμούς στη Λάρισα, επικρατώντας της ΑΕΛ με 2-0 στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής.

Η πειραϊκή ομάδα πέτυχε το στόχο της, που ήταν να φτάσει στη νίκη χωρίς να αγχωθεί και ταυτόχρονα να μην έχει υπερκατανάλωση δυνάμεων, καθώς την προσεχή Τρίτη (21/10) ακολουθεί ένας πολύ πιο δύσκολος αντίπαλος στο Champions League, η Μπαρτσελόνα στη Βαρκελώνη. Οι ερυθρόλευκοι έφτασαν την ΑΕΚ στους 16 βαθμούς και περιμένουν το αυριανό ντέρμπι των «Δικέφαλων», ενώ οι «βυσσινί», στο ντεμπούτο του Στέλιου Μαλεζά στον πάγκο τους, έμειναν καθηλωμένοι στους 4 βαθμούς. Οι φιλοξενούμενοι ήταν απόλυτοι κυρίαρχοι στο πρώτο ημίχρονο, βοηθούμενοι εν πολλοίς από το γκολ που πέτυχε από τα... αποδυτήρια ο Ελ Κααμπί, με έξοχο τακουνάκι, στη συμπλήρωση του πρώτου λεπτού.

Με τον Ελ Κααμπί να έχει... πάρει φωτιά και να απειλεί στο 10΄ με θεαματικό ψαλίδι που έφυγε μόλις άουτ, στο 11΄ με γυριστή κεφαλιά και στο 38΄ με πλασέ που σχεδόν άγγιξε το δεξί δοκάρι του Μελίσσα, ο Ολυμπιακός έφτασε στο 0-2 σε μια ανύποπτη φάση. Στο 41ο λεπτό και σε εκτέλεση κόρνερ, στη σύγχυση που δημιουργήθηκε στην περιοχή των βυσσινί ο Μάνσα σούταρε, η μπάλα βρήκε στο χέρι Κοβάτσεβιτς και κατέληξε ξανά σε κόρνερ.

Πριν εκτελεστεί όμως, ο διαιτητής Τσακαλίδης κλήθηκε από τον VAR για on field revew και καταλόγισε πέναλτι, που μετέτρεψε σε γκολ ο Ελ Κααμπί στο 44΄ για το 0-2 δίνοντας ισχυρό προβάδισμα ασφάλειας. Με αυτό το γκολ ο Ελ Κααμπί έφτασε τα 65 στον Ολυμπιακό (σε 104 αγώνες) κι έφτασε τον Βασίλη Καραπιάλη στην 11η θέση των σκόρερ όλων των εποχών στην πειραϊκή ομάδα.

Μάλιστα, στο 45΄+1 ο Μαροκινός κινήθηκε ανάμεσα στους στόπερ και πλάσαρε από το όριο της περιοχής, αλλά ο Μελίσσας μπλόκαρε, για να κλείσει το ημίχρονο με άλλη μια μεγάλη ευκαιρία των «ερυθρόλευκων» στο 45΄+3, με τον Ποντένσε να στέλνει την μπάλα δίπλα από το αριστερό δοκάρι.

Το δεύτερο ημίχρονο δεν είχε το ρυθμό και την ποιότητα του πρώτου, με την ΑΕΛ να έχει ένα μακρινό σουτ του Στάικου στο 64ο λεπτό που έβγαλε στη δεξιά γωνία του ο Τζολάκης.

Στο 73΄ ο Τσακαλίδης ανακάλεσε το πέναλτι που είχε δώσει στους «βυσσινί» για πέσιμο του Μούργου στην περιοχή, αφού το νέο on field revew αποκάλυψε πως ο Ονιεμαέτσι είχε βρει μπάλα.

Το παιχνίδι κύλησε ως το τέλος στο ίδιο μοτίβο, με τον Μεντιλίμπαρ να εξαντλεί σχετικά γρήγορα τις αλλαγές του και τους παίκτες του να αρκούνται στον έλεγχο του παιχνιδιού.

ΑΕΛ (Στέλιος Μαλεζάς): Μελίσσας, Δεληγιαννίδης (21΄ Παπαγεωργίου), Τσάκλα, Μπαγκαλιάνης, Κοβάτσεβιτς (46΄ Ουαττάρα), Στάικος, Πέρες, Χατζηστραβός (72΄ Αντράντα), Μούργος, Πασάς (57΄ Γκαράτε), Ουάρντα (57΄ Τούπτα).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Μάνσα, Ορτέγκα (58΄ Ονιεμαέτσι), Σιπιόνι (65΄ Μουζακίτης), Έσε, Γιαζιτζί (58΄ Καμπελά), Τσικίνιο (72΄ Νασιμέντο), Ποντένσε, Ελ Κααμπί (72΄ Γιάρεμτσουκ).