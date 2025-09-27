Super League: Πρόστιμα σε Παναθηναϊκό και Αρη

Ανακοινώθηκαν οι αποφάσεις του πρωτοβάθμιου μονομελούς πειθαρχικού οργάνου της Super League, για αναφορές σε αγώνες της 3ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.

Ο Παναθηναϊκός τιμωρήθηκε με πρόστιμο 4.500 ευρώ για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό ενώ ο Αρης θα πληρώσει 1.000 ευρώ για την εκτός έδρας αναμέτρηση με αντίπαλο την Κηφισιά στο Αγρίνιο.

Παράλληλα, τόσο η ομάδα των βορείων προαστίων, όσο και ο πρόεδρος της, Χρήστος Πρίτσας, που κλήθηκαν σε απολογία απαλλάχθηκαν.