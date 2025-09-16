Λύγισε την Ηλιούπολη και ξεκίνησε με το δεξί στο Κύπελλο ο Βόλος!

Πέρασε νικηφόρα από την Ηλιούπολη ο Βόλος! Η ομάδα της Μαγνησίας επικράτησε με 3-1 και μπήκε με το δεξί στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson!

Δυνατά μπήκε ο Βόλος στο ματς, με τον Ασεχνούν να ανοίγει το σκορ στο 18ο λεπτό, όταν ο Μύγας έκανε το γέμισμα, κανείς από τους αμυντικούς δεν μπόρεσε να αντιδράσει και ο Ασεχνούν με συρτό σουτ έκανε το 1-0. Στο 23' μετά από λάθος του Τσιλιγγίρη, ο Τζόκα έπαιξε γρήγορα στον Μπουζούκη ο οποίος βρήκε με τη μια τον Θαρθάνα και από κοντά έγραψε το 2-0.

Στη συνέχεια, η Ηλιούπολη πήρε μέτρα στο γήπεδο και άρχισε να απειλεί, με τον Λεσάι στο 45' να έχει μια μεγάλη ευκαιρία για να μειώσει, όταν δέχτηκε την κάθετη, αλλά δεν μπόρεσε να την αξιοποιήσει αστοχώντας μέσα από τη μικρή περιοχή του Νεοφυτίδη, καθώς το τελείωμα του κατέληξε άουτ.

Τελικά, στο 73ο λεπτό οι γηπεδούχοι μείωσαν με τον Μπρους, μετά από βαθιά μπαλιά του Καρανίκα. Ο Βόλος όμως δεν είχε πει την τελευταία του κουβέντα και ο Ασεχνούν στις καθυστερήσεις από θέση τετ-α-τετ διαμόρφωσε το τελικό 3-1!

