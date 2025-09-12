Στον Παναιτωλικό για δύο χρόνια ο Μπουχαλάκης

Ο 32χρονος διεθνής μέσος είχε μείνει ελεύθερος από τη Χέρτα Βερολίνου, όπου αγωνιζόταν την τελευταία διετία, και θα γίνει κάτοικος Αγρινίου, προσφέροντας με την εμπειρία και τις ικανότητές του στο σύνολο του Γιάννη Πετράκη. Ο Μπουχαλάκης, ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του από τον Εργοτέλη, συνέδεσε το όνομά του με τον Ολυμπιακό, στον οποίο αγωνίστηκε από το 2014 ως τον Ιανουάριο του 2023 (με «παρένθεση» τη σεζόν 2017-18, όταν πήγε δανεικός στη Νότιγχαμ Φόρεστ). Με τους «ερυθρόλευκους» κατέγραψε περισσότερες από 226 συμμετοχές σε όλες τις διργανώσεις, σημείωσε 14 γκολ και κατέκτησε έξι πρωταθλήματα και δύο κύπελλα Ελλάδας. Παράλληλα, υπήρξε μόνιμο στέλεχος της εθνικής ανδρών, στην οποία αγωνίστηκε 47 φορές, πετυχαίνοντας ένα γκολ. Στο δεύτερο μισό της σεζόν 2022-23 πήγε δανεικός στην τουρκική Κονιασπόρ και τα τελευταία δύο χρόνια αγωνίστηκε στη δεύτερη κατηγορία του γερμανικού πρωταθλήματος με τη Χέρτα, με την οποία κατέγραψε συνολικά 37 συμμετοχές και 1 γκολ.

Η ανακοίνωση του Παναιτωλικού αναφέρει: «Ο Ανδρέας Μπουχαλάκης είναι από σήμερα μέλος της οικογένειας του Παναιτωλικού, δίνοντας συνέχεια στη λαμπρή πορεία που έχει διαγράψει στο ποδόσφαιρο, με 385 παρουσίες σε επίσημους αγώνες έως τώρα. Γεννήθηκε στις 05.04.1993 στο Ηράκλειο και αναδείχτηκε στον Εργοτέλη. Μεταγράφηκε στον Ολυμπιακό όπου κατέκτησε 6 πρωταθλήματα και 2 κύπελλα Ελλάδας, συμμετέχοντας σε 226 αγώνες εγχώριων και ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Αγωνίστηκε επίσης στην Αγγλία με τη Nottingham Forest, στην Τουρκία με την Konyaspor και τα δύο τελευταία χρόνια στη Γερμανία με τη Hertha. Αγωνίστηκε στις Εθνικές ομάδες όλων των ηλικιακών κατηγοριών και 47 φορές με την Εθνική Ανδρών. Το συμβόλαιο που υπέγραψε έχει διάρκεια δύο ετών και ο αριθμός της φανέλας του είναι το 41. Τον καλωσορίζουμε στην ομάδα μας!».

ΑΠΕ-ΜΠΕ