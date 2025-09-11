Επιβεβαιώνει και η ΑΕΚ τη συμφωνία με Μοντερέι για Μαρσιάλ!

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Προς ολοταχώς για οριστικό deal ανάμεσα σε ΑΕΚ και Μοντερέι για την παραχώρηση του Αντονί Μαρσιάλ, κάτι που επιβεβαιώνεται και από τους «κιτρινόμαυρους».

Οι «κιτρινόμαυροι» επιβεβαιώνουν τη συμφωνία με τον Μεξικανικό σύλλογο για την παραχώρηση του Αντονί Μαρσιάλ, ο οποίος μάλιστα βρίσκεται ήδη στη Μαδρίτη για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να κλειδώσει τη μετακίνησή του στη Μοντερέι.

 

Η ΑΕΚ θα βάλει ένα ποσό στα ταμεία της, αφού πρόκειται για πώληση του Γάλλου επιθετικού, ενώ θα φύγει από πάνω της και το βαρίδι των σχεδόν… 7 εκατ. ευρώ που είχε να δώσει στον Μαρσιάλ γι’ αυτή τη διετία.

