Επιβεβαιώνει και η ΑΕΚ τη συμφωνία με Μοντερέι για Μαρσιάλ!

Οι «κιτρινόμαυροι» επιβεβαιώνουν τη συμφωνία με τον Μεξικανικό σύλλογο για την παραχώρηση του Αντονί Μαρσιάλ, ο οποίος μάλιστα βρίσκεται ήδη στη Μαδρίτη για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να κλειδώσει τη μετακίνησή του στη Μοντερέι.

Η ΑΕΚ θα βάλει ένα ποσό στα ταμεία της, αφού πρόκειται για πώληση του Γάλλου επιθετικού, ενώ θα φύγει από πάνω της και το βαρίδι των σχεδόν… 7 εκατ. ευρώ που είχε να δώσει στον Μαρσιάλ γι’ αυτή τη διετία.