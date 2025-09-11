ΑΕΚ: Λίγες πιθανότητες για μεταγραφή στο... παρά πέντε - Τα διλήμματα του Νίκολιτς

Στα αγωνιστικά επικεντρώνεται το ενδιαφέρον στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Οι «κιτρινόμαυροι» κορυφώνουν την προετοιμασία τους για το ματς της Κυριακής στη Βοιωτία απέναντι στον Λεβαδειακό για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Super League, θέλοντας να κάνουν το 3/3, καθώς έχουν προηγηθεί οι νίκες επί του Πανσερραϊκού (2-0) και του Asteras Aktor (1-0) στην OPAP Arena.

Ο Σέρβος τεχνικός θα περιμένει να δει την κατάσταση όλων των διεθνών για να πάρει τις αποφάσεις του για τη σύνθεση που θα παρατάξει κόντρα στη δυσκολοκατάβλητη ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου. Αφενός θέλει να δει τον Ελίασον, ο οποίος αποκόμισε πρόβλημα στο προτελευταίο ματς της Σουηδίας απέναντι στη Σλοβενία. Εφόσον δεν είναι διαθέσιμος ο 29χρονος εξτρέμ, ο οποίος βρίσκεται σε ανοδική πορεία, θα παίξει δεξιά ο Κοϊτά. Για την επίθεση «παίζουν» Πιερό, Ζίνι και Γιόβιτς, με τους δύο τελευταίους να είναι στο 50-50.

Για τα μεταγραφικά, πολύ δύσκολα θα πάρει κάποιον παίκτη με μεταγραφή στο… παρά πέντε η Ένωση. Δηλαδή έναν επιθετικό και ένα δεξί μπακ (από τη στιγμή που δεν φαίνεται να υπολογίζεται ο Οντουμπάτζο). Εφόσον δεν βρει κάτι τις επόμενες ώρες, τότε θα μπορεί να πάρει μόνο ελεύθερο η ΑΕΚ με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

sport-fm.gr