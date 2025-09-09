Απέκτησε τον 20χρονο μέσο Βοριαζίδη o Άρης

Η ΠΑΕ Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του Μιχάλη Βοριαζίδη από το Αιγάλεω. Ο γεννημένος στις 1/10/2004 μέσος υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας με τους «κίτρινους».

Ο Βοριαζίδης ξεκίνησε την καριέρα του από την Α.Ε.Κ. Κοζάνης σε ηλικία 6 ετών. Στη συνέχεια αγωνίστηκε στους Ακρίτες Κοζάνης και στα 15 του μεταπήδησε στην Α.Ε.Π. Κοζάνης.

Σε ηλικία 16 χρόνων ο τότε προπονητής του, Τσέχος Ρόμαν Νάντβορνικ, διέκρινε το ταλέντο του και πήρε μεταγραφή στη β’ ομάδα της Σλάβια Πράγας (κάνοντας, παράλληλα, προπονήσεις με την πρώτη ομάδα των Τσέχων).

Εκεί παρέμεινε για τρία χρόνια αρχικά στην β’ ομάδα (2021/2022), όπου κατέγραψε 19 εμφανίσεις και 1 γκολ στην CFL, ενώ μετά από δύο δανεισμούς σε Βιαγκέμ Πρίμπραμ και Ταμπόρσκο, επέστρεψε στη Σλάβια. Την προηγούμενη σεζόν αγωνίστηκε στο Αιγάλεω, όπου κατέγραψε 21 συμμετοχές (19 στο πρωτάθλημα και 2 στο Κύπελλο).

Στις πρώτες του δηλώσεις στην επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ Άρης (arisfc.com.gr), ο Βοριαζίδης, τόνισε:

«Είμαι πολύ χαρούμενος που εντάσσομαι στην οικογένεια του Άρη. Σήμερα εκπληρώνεται ένα όνειρο ζωής. Ευχαριστώ πολύ την ομάδα για την εμπιστοσύνη. Θα δουλέψω σκληρά, ώστε να φανώ αντάξιος των προσδοκιών της νέας μου ομάδας».

Εν τω μεταξύ, όπως ενημέρωσαν οι «κίτρινοι», το απόγευμα της Τετάρτης (10/9, 18:30) σύσσωμη η ομάδα θα επισκεφτεί το περίπτερο της ΠΑΕ, στο πλαίσιο της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας τους στις εγκαταστάσεις της ΔΕΘ τα μέλη του ποδοσφαιρικού τμήματος θα έχουν την ευκαιρία να φωτογραφηθούν και να γνωριστούν από κοντά με μικρούς και μεγάλους φίλους του συλλόγου.

