Στην Ελλάδα ο Ταρέμι για Ολυμπιακό: «Είμαι ευτυχισμένος που βρίσκομαι εδώ»

Ο Μεχντί Ταρέμι βρίσκεται από το πρωί της Κυριακής (31/8) στην Ελλάδα, για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Ο 32χρονος επιθετικός έρχεται από την Ίντερ, που θα λάβει 2-2,5 εκατ. ευρώ, και θα υπογράψει διετές συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό.

Στις πρώτες του δηλώσεις, ο Ταρέμι τόνισε: «Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ και θα ενταχθώ στην ομάδα. Ο Ολυμπιακός είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος σύλλογος. Είμαι ευτυχισμένος που βρίσκομαι εδώ».

Για τον κόσμο της ομάδας: «Ο Ολυμπιακός έχει πολλούς ένθερμους οπαδούς και ανυπομονώ να τους γνωρίσω».

Όσον αφορά την τριπλέτα στην επίθεση με Ελ Κααμπί και Γιάρεμτσουκ, σημείωσε: «Είμαστε συμπαίκτες, στόχος μας είναι να βοηθήσουμε την ομάδα όσο περισσότερο μπορούμε και θα κάνουμε τα πάντα για αυτή».

Η διοίκηση των Πειραιωτών συνεχίζει τις δυνατές μεταγραφές. Ο Ντανιέλ Ποντένσε βρίσκεται σε επαφές για επιστροφή στην Ελλάδα, με την Αλ Σαμπάμπ να εξετάζει όλα τα σενάρια: αγορά, δανεισμός ή ακόμα και αποδέσμευση. Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός έχει ξεκάθαρη επιθυμία να φορέσει ξανά την ερυθρόλευκη φανέλα.

Παράλληλα, χθες το απόγευμα έφτασε στην Ελλάδα και ο Γκουστάβο Μάντσα. Ο Βραζιλιάνος στόπερ περνάει ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας 4+1 ετών, δηλώνοντας αποφασισμένος να κατακτήσει τίτλους με τον Ολυμπιακό.

