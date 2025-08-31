ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Στην Ελλάδα ο Ταρέμι για Ολυμπιακό: «Είμαι ευτυχισμένος που βρίσκομαι εδώ»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Στην Ελλάδα ο Ταρέμι για Ολυμπιακό: «Είμαι ευτυχισμένος που βρίσκομαι εδώ»

Ο Μεχντί Ταρέμι βρίσκεται από το πρωί της Κυριακής (31/8) στην Ελλάδα, για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Ο 32χρονος επιθετικός έρχεται από την Ίντερ, που θα λάβει 2-2,5 εκατ. ευρώ, και θα υπογράψει διετές συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό.

Στις πρώτες του δηλώσεις, ο Ταρέμι τόνισε: «Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ και θα ενταχθώ στην ομάδα. Ο Ολυμπιακός είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος σύλλογος. Είμαι ευτυχισμένος που βρίσκομαι εδώ».

Για τον κόσμο της ομάδας: «Ο Ολυμπιακός έχει πολλούς ένθερμους οπαδούς και ανυπομονώ να τους γνωρίσω».

Όσον αφορά την τριπλέτα στην επίθεση με Ελ Κααμπί και Γιάρεμτσουκ, σημείωσε: «Είμαστε συμπαίκτες, στόχος μας είναι να βοηθήσουμε την ομάδα όσο περισσότερο μπορούμε και θα κάνουμε τα πάντα για αυτή».

Η διοίκηση των Πειραιωτών συνεχίζει τις δυνατές μεταγραφές. Ο Ντανιέλ Ποντένσε βρίσκεται σε επαφές για επιστροφή στην Ελλάδα, με την Αλ Σαμπάμπ να εξετάζει όλα τα σενάρια: αγορά, δανεισμός ή ακόμα και αποδέσμευση. Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός έχει ξεκάθαρη επιθυμία να φορέσει ξανά την ερυθρόλευκη φανέλα.

Παράλληλα, χθες το απόγευμα έφτασε στην Ελλάδα και ο Γκουστάβο Μάντσα. Ο Βραζιλιάνος στόπερ περνάει ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας 4+1 ετών, δηλώνοντας αποφασισμένος να κατακτήσει τίτλους με τον Ολυμπιακό.

 

sportfm.gr

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Σοκ στη Σερβία: Χάνει το υπόλοιπο Ευρωμπάσκετ 2025 ο Μπογκντάνοβιτς!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Σίνερ και Σβιάτεκ στους «16» του US Open, αποκλείσθηκε ο Ζβέρεφ

Τένις

|

Category image

Ώρα για δήλωση ισχύος!

ΑΕΛ

|

Category image

Η Γιουνάιτεντ επαναφέρει στο προσκήνιο την περίπτωση του Μαρτίνες!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η πρώτη μεγάλη δοκιμασία για τον ΑΠΟΕΛ!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Stoiximan: Ειδικές αποδόσεις στα ντέρμπι της Cyprus League by Stoiximan

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

ΠΑΟΚ: Στη Θεσσαλονίκη ο Αλεσάντρο Μπιάνκο για ιατρικά και υπογραφές!

Ελλάδα

|

Category image

Η Σάκκαρη αποκλείσθηκε στο US Open

Τένις

|

Category image

Κάνει... πρεμιέρα με το κοινό της η ΑΕΚ και θέλει να τον κάνει ξανά να... χαμογελάσει

ΑΕΚ

|

Category image

Στην Ελλάδα ο Ταρέμι για Ολυμπιακό: «Είμαι ευτυχισμένος που βρίσκομαι εδώ»

Ελλάδα

|

Category image

Παναθηναϊκός: Ταξιδεύει στην Αθήνα ο Ταμπόρδα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή

Ελλάδα

|

Category image

Είδε τρία γκολ της να ακυρώνονται, αλλά νίκησε με ανατροπή τη Μαγιόρκα για το 3/3 η Ρεάλ Μαδρίτης!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ξεκινά το ταξίδι της υπεράσπισης η Πάφος FC με δύσκολη αποστολή στο ΓΣΠ!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Το πλούσιο τηλεοπτικό πρόγραμμα της Κυριακής (31/08)

TV

|

Category image

Ετοιμάζει βαλίτσες ο Xόακιν Γκόμεθ - Τελειώνει από την Ανόρθωση

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη