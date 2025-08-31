Παναθηναϊκός: Ταξιδεύει στην Αθήνα ο Ταμπόρδα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή
Ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός Βιθέντε Ταμπόρδα ταξιδεύει για Αθήνα, ώστε να περάσει ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό. Προχωρά και η ενίσχυση στην επίθεση.
Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται ένα βήμα πριν την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Βιθέντε Ταμπόρδα, με τον Αργεντινό μεσοεπιθετικό να αναχωρεί από την Αργεντινή το απόγευμα του Σαββάτου (30/8) και να αναμένεται στην Αθήνα την Κυριακή (31/8) για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με το «τριφύλλι».
Η ομάδα του Ρουί Βιτόρια ήρθε σε πλήρη συμφωνία με την Μπόκα Τζούνιορς για την απόκτηση του 80% των δικαιωμάτων του 24χρονου, επενδύοντας περίπου 5 εκατομμύρια δολάρια. Παράλληλα, εξασφαλίστηκε και η συναίνεση της Πλατένσε για την πρόωρη διακοπή του δανεισμού του, που είχε ισχύ έως το τέλος Δεκεμβρίου.
🚨✈️🇬🇷Vicente Taborda viaja rumbo a Grecia para ser nuevo jugador de #PanathinaikosFC.— Uriel Iugt (@urieliugt) August 31, 2025
📸 @marcosbonocore pic.twitter.com/Y3xQJ06q49
