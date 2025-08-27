Η μέρα και η ώρα της κλήρωσης του νέου πρωταθλήματος της Super League 2

Η κλήρωση του Πρωταθλήματος Super League 2 για την αγωνιστική περίοδο 2025-2026, θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 01.09.2025, ώρα 18:00, στο ξενοδοχείο HOLLIDAY INN ATHENS AIRPORT, όπως γνωστοποίησε η διοργανώτρια.

Σας ενημερώνουμε ότι τη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου 2025. και ώρα 18:00 θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση του πρωταθλήματος Super League 2 2025-2026, στο Holiday Inn Athens Airport Hotel.Στην εκδήλωση θα βραβευθούν οι καλύτεροι της αγωνιστικής περιόδου 2024-2025 όπως αυτοί ψηφίστηκαν από τις συμμετέχουσες στο περυσινό πρωτάθλημα ομάδες.