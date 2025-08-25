ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Record: «Προχωρά στις επαφές με τον Παναθηναϊκό η Σπόρτινγκ – Σύμμαχός της ο Ιωαννίδης»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Record: «Προχωρά στις επαφές με τον Παναθηναϊκό η Σπόρτινγκ – Σύμμαχός της ο Ιωαννίδης»

Ο Φώτης Ιωαννίδης φέρεται να είναι θετικός στο να μετακομίσει στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, σύμφωνα με τα όσα γράφουν στην Πορτογαλία.

Εντείνεται η προσπάθεια της Σπόρτινγκ Λισαβόνας να αποκτήσει τον Φώτη Ιωαννίδη από τον Παναθηναϊκό, καθώς ο Κόνραντ Χάρντερ βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τη Μίλαν και μάλιστα τα έχουν βρει για συμβόλαιο έως το 2030 και μένει το ΟΚ των Πορτογάλων.

Ο Έλληνας φορ προορίζεται για αντικαταστάτης του 20χρονου φορ στα «λιοντάρια» και ο ίδιος φέρεται να είναι θετικός στην προοπτική να συνεχίσει την καριέρα του στην Πορτογαλία.

Σύμφωνα με την πορτογαλική «Record», η Σπόρτινγκ προχωρά στις επαφές της με τον Παναθηναϊκό, έχοντας σύμμαχο και τον 25χρονο διεθνή επιθετικό, ο οποίος είναι πιο «ζεστός» στο να αγωνιστεί στην ομάδα της Λισαβόνας.

Οριστικές εξελίξεις θα υπάρξουν μετά το παιχνίδι του Τριφυλλιού με τη Σάμσουνσπορ την Πέμπτη, αλλά και όταν ξεκαθαρίσει το αν τελικά ο Χάρντερ θα αποχωρήσει με μεταγραφή από το Αλβαλάδε.

sdna.gr 

 

 

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

«Ο Μπεράλντο της Παρί Σεν Ζερμέν προτάθηκε στον Παναθηναϊκό»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αναγκαιότητα ακόμα οι ξένοι διαιτητές

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

«Πλησιάζει στη Μπάγερν Μονάχου ο Νίκολας Τζάκσον»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Συνεχίζει το σερί, ζει ιστορικές στιγμές

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

H Ντόρτμουντ επέβαλε στους γονείς του Τζόουμπ Μπέλιγχαμ απαγόρευση εισόδου στα αποδυτήρια!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πάει για να κλέψει ακόμη έναν μεταγραφικό στόχο της Τότεναμ η Άρσεναλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Θύμισε Σωφρόνη μόνο στο φινάλε

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Νοκ άουτ για δύο μήνες ο Ιμόμπιλε

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Φεριέρ συστήθηκε, κάνοντας ξανά ότι και στο παρελθόν!

ΑΕΛ

|

Category image

Η κατάστασή του Σεγκέλια ενόψει Ευρωμπάσκετ - Διαγνώστηκε με αρρυθμία

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Τετραετές συμβόλαιο με τον ΑΠΟΕΛ ο Αταΐντε - Δείτε τον σε δράση!

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Ευρωπαϊκός ρυθμός και ποιότητα

ΑΡΗΣ

|

Category image

Η 12άδα της Εθνικής Κύπρου για την ιστορική παρουσία στο FIBA EuroBasket 2025 – Δηλώσεις Χριστόφορου Λειβαδιώτη

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Όλα εντάξει με Μάρκοβιτς στον Απόλλωνα, έβαλε υπογραφή

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Τρέλα για την άφιξη Ζαφείρη στη Θεσσαλονίκη!

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη