Να σπάσει την αρνητική παράδοση με την Άντερλεχτ θέλει η ΑΕΚ

Για έβδομη φορά στην ιστορία τους, Άντερλεχτ και ΑΕΚ τίθενται αντιμέτωπες σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, με την Ένωση να φιλοξενείται στο «Λόττο Παρκ» (Πέμπτη 21/8, 21:00) και να ευελπιστεί να «σπάσει την κατάρα» κάνοντας βήμα πρόκρισης στη League Phase του UEFA Conference League.

Η Άντερλεχτ έχει αρκετούς παράγοντες στα υπέρ της σε αυτό το ζευγάρωμα με την ΑΕΚ. Η ομάδα του Μπεσνίκ Χάσι δεν έχει ηττηθεί στο παρελθόν από τον ελληνικό σύλλογο, μετρώντας τρεις νίκες και ισάριθμες ισοπαλίες – βρέθηκαν αντίπαλες το 2006 σε όμιλο του Champions League ενώ το 2010 και το 2011 σε όμιλο του Europa League. Επιπλέον, οι «μωβ» έχουν δώσει ήδη οκτώ επίσημα ματς, από τέσσερα σε Ευρώπη και Pro League.

Ο Χάσι είδε την ομάδα του να αποκλείεται στα πέναλτι από την Χάκεν και να «υποβιβάζεται» στο Conference League. Εκεί ξεπέρασε σχετικά εύκολα το εμπόδιο της Σερίφ Τιρασπόλ (3-0 στις Βρυξέλλες και 1-1 στη Μολδαβία). Στο πρωτάθλημα, η Άντερλεχτ ξεκίνησε με τρεις νίκες και μια ήττα ενώ έρχεται από το εκτός έδρας 2-0 επί της Ντέντερ, με τα γκολ των Σέζαρ Ουέρτα και Θοργκάν Αζάρ. Ο τελευταίος, μαζί με τον Κάσπερ Ντόλμπεργκ, αποτελούν τα «βαριά χαρτιά» της Άντερλεχτ που, πάντως, λόγω τραυματισμού θα στερηθεί των υπηρεσιών του κεντρικού αμυντικού Γιαν-Κάρλο Σίμιτς.

Απώλεια, όμως, θα έχει και η ΑΕΚ καθώς ο Ρομπέρτο Περέιρα υπέστη μυϊκό τραυματισμό στα πρώτα λεπτά του επαναληπτικού με τον Άρη Λεμεσού και δεν ταξίδεψε στις Βρυξέλλες. Ο Μάρκο Νίκολιτς καλείται, επίσης, να αποφασίσει να θα επιμείνει στον ρόμβο (4-4-2) ή αν θα επιλέξει το 4-2-3-1 με το οποίο η Ένωση εμφάνισε σαφώς καλύτερη εικόνα και κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο του Κυπριακού συλλόγου (2-2 στην Κύπρο και 3-1 στην παράταση στη Νέα Φιλαδέλφεια).

Για την ΑΕΚ είχε προηγηθεί η πρόκριση επί της Χάποελ Μπερ Σεβά (νίκη 1-0 στην «OPAP Arena» και «λευκή» ισοπαλία στην Ουγγαρία). Τώρα, οι «κιτρινόμαυροι» ευελπιστούν πως θα καταφέρουν να γράψουν ιστορία, αφενός κάνοντας για πρώτη φορά το 3/3 σε προκριματικά ευρωπαϊκών διοργανώσεων, αφετέρου κερδίζοντας την Άντερλεχτ μετά από έξι αποτυχημένες προσπάθειες.

Ο επαναληπτικός είναι προγραμματισμένος για την Πέμπτη 28/8 στις 21:00 στη Νέα Φιλαδέλφεια. Να επισημανθεί πως η ΑΕΚ δεν ζήτησε αναβολή και θα παίξει κανονικά απέναντι στον Πανσερραϊκό (Κυριακή 24/8, 20:15) στην πρεμιέρα της Super League. Αντίθετα, η Άντερλεχτ ζήτησε και αναβλήθηκε το εντός έδρας παιχνίδι της για την 5η αγωνιστική της Pro League με αντίπαλο τη Γάνδη.

Οι πιθανές ενδεκάδες των δύο ομάδων:

ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ (Μπεσνίκ Χάσι): Κούζεμανς, Μααμάρ, Χέι, Κανά, Αουγκούστινσον, Κατ, Λανσανά, Φερσάρεν, Αζάρ, Ανγκούλο, Ντόλμπεργκ.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσια, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μάριν, Μάνταλος, Πινέδα, Λιούμπισιτς, Ζίνι, Πιερό.