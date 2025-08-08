ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Η Φιορεντίνα δεν μπορεί να δώσει 30 εκατ. για τον Ιωαννίδη»

Εγκαταλείπει την περίπτωση του Φώτη Ιωαννίδη η Φιορεντίνα, όπως αναφέρουν στην Ιταλία.

Σε πρόσφατες δηλώσεις του στην Ιταλία, ο Γιάννης Αλαφούζος ξεκαθάρισε ότι ο αρχηγός του Τριφυλλιού δεν πωλείται με λιγότερα από 30 εκατ. ευρώ, απαντώντας σε ερώτηση για το ενδιαφέρον της Φιορεντίνα που επανήλθε φέτος για τον διεθνή στράικερ.

Το ποσό αυτό ωστόσο φαίνεται ότι υπερβαίνει κατά πολύ τις δυνατότητες της ιταλικής ομάδας κι όπως τονίζει το "Laviola.it" που ασχολείται με το ρεπορτάζ της Φιορεντίνα, η περίπτωση του Ιωαννίδη δεν απασχολεί πλέον, καθώς: "Δεν μπορεί να ξοδέψει τα 30 εκατ. ευρώ που ζητάει ο Παναθηναϊκός".

Γι' αυτό τον λόγο οι "βιόλα" έχουν κυκλώσει δύο άλλες περιπτώσεις για την κορυφή της επίθεσής τους ώστε να καλύψουν το κενό του Κιν, τους Ζακ Σιβέ (Γκινγκάμπ) και Κριστιάν Σπέντι (Τσεζένα). 

 

