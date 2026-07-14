Δύο ευρωπαίοι γίγαντες συγκρούονται στην τελευταία...στροφή για το Νιου Τζέρσεϊ

Σήμερα (14/7) αργά το βράδι ή ίσως εάν χρειαστεί τις πρώτες ώρες της Τετάρτης (15/7), μετά την ολοκλήρωση του πρώτου ημιτελικού στο Ντάλας (22:00), ανάμεσα στην Γαλλία και την Ισπανία, μία ακόμα θα έχει αποχωρήσει.

Δύο ευρωπαίοι γίγαντες συγκρούονται στην...αυλαία της ημιτελικής φάσης.

Ιστορία

Στον τρίτο συνεχόμενο ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η δύο φορές νικήτρια του τροπαίου Γαλλία πρέπει να ξεπεράσει την πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία για να φτάσει σε έναν τρίτο σερί τελικό, κάτι που μέχρι τώρα στην ιστορία έχει καταφέρει μονάχα η Βραζιλία (1994, 1998, 2002).

Μία συναρπαστική προοπτική πριν από την τιτάνια αναμέτρηση (15/7-22:00) , ανάμεσα στην Αργεντινή και την Αγγλία στην Ατλάντα.

Η Γαλλία

Η Γαλλία έχει δείξει τον ρόλο της σε αυτό το τουρνουά με έξι συνεχόμενες νίκες, οι οποίες την οδήγησαν στην κορυφή του 9ου ομίλου.

Οι «Μπλε» στη συνέχεια απέκλεισαν τη Σουηδία, την Παραγουάη και το Μαρόκο, σκοράροντας 16 γκολ και μη δεχόμενοι ούτε ένα στη φάση των νοκ άουτ μέχρι στιγμής.

Στη νίκη με 1-0 επί της Παραγουάης δυσκολεύτηκαν, αλλά η ομάδα του Ντιντιέ Ντεσάμπ πραγματοποίησε μια κυρίαρχη εμφάνιση εναντίον μιας ακλόνητης ομάδας του Μαρόκου, κερδίζοντας με 2-0 παρά το άστοχο πέναλτι του Κιλιάν Μπαπέ. Ο παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης το αντιστάθμισε με το παραπάνω, σκοράροντας και στη συνέχεια δίνοντας ασίστ στον Ουσμάν Ντεμπελέ, στέλνοντας το έθνος του στους τέσσερις. Ο Ντεσάμπ, που θα διευθύνει τον 26ο αγώνα του στο Παγκόσμιο Κύπελλο εδώ, θα ήθελε πολύ να αποχωρήσει με στυλ από αυτή την εθνική ομάδα, κάνοντας χώρο για τον Ζινεντίν Ζιντάν.

Η Ισπανία

Η Ισπανία έμεινε...άφωνη στον πρώτο αγώνα της, εξαιτίας της ισοπαλίας 0-0 εναντίον του Πράσινου Ακρωτηρίου, αλλά έχει βελτιωθεί όλο και περισσότερο καθώς προχωρά το τουρνουά. Οι νίκες με νοκ άουτ επί της Αυστρίας (3-0) και της Πορτογαλίας (1-0) την έστειλαν στα προημιτελικά, όπου δέχτηκε το πρώτο της γκολ στο τουρνουά, αλλά νίκησε το Βέλγιο με 2-1 για να εξασφαλίσει αυτή τη συνάντηση με τη Γαλλία.

Είναι μόλις η δεύτερη συμμετοχή της Ισπανίας σε ημιτελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου και η πρώτη από τότε που έφτασε μέχρι τη Νότια Αφρική το 2010.

Ο Μπαπέ

Με 20 γκολ στην καριέρα του στο Παγκόσμιο Κύπελλο, ο 27χρονος Κιλιάν Μπαπέ απέχει μόνο ένα γκολ από τον αριθμό-ρεκόρ των 21 γκολ του Λιονέλ Μέσι. Ο μπαπέ μπορεί να ισοφαρίσει εδώ, ή ακόμα και να ξεπεράσει, πριν ο Μέσι και η Αργεντινή αναμετρηθούν με την Αγγλία την Τετάρτη.

Ο Μπαπέ επιμένει ότι οι ατομικές διακρίσεις δεν μπορούν να συγκριθούν με τα ομαδικά βραβεία, και θα έχει δίκιο, αλλά είναι ένα εκπληκτικό ρεκόρ στο οποίο θα είναι αποφασισμένος να βασιστεί καθώς στοχεύει να οδηγήσει την ομάδα του σε έναν ακόμη τελικό.

Ο Μερίνο

Ο σούπερ αναπληρωματικός Μικέλ Μερίνο θα μπορούσε να βλάψει –και-τη Γαλλία; Ο σταρ της Άρσεναλ, έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου που σκόραρε το νικητήριο γκολ σε δύο νοκ άουτ αγώνες ως αλλαγή, με το νικητήριο γκολ του στις καθυστερήσεις επί του Βελγίου. Ο Μερίνο θα προσπαθήσει να κάνει άλλη μια εντυπωσιακή εμφάνιση από τον πάγκο εναντίον της Γαλλίας, της οποίας οι αναπληρωματικοί δεν έχουν ακόμη συμβάλει άμεσα σε γκολ στη φάση των νοκ άουτ.

Οι μονομαχίες

Από την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ρωσίας 2018, η Ισπανία έχει χάσει μόνο έναν από τους 27 αγώνες μεγάλων τουρνουά, μένοντας αήττητη στους 14 τελευταίους, διατηρώντας παράλληλα την εστία της ανέπαφη σε εννέα αγώνες.

Η ομάδα του προπονητή Λουίς ντε Λα Φουέντε έχει κερδίσει επτά από τους τελευταίους 10 αγώνες της εναντίον της Γαλλίας. Η «Λα Ρόχα» νίκησε τους «Μπλε» με 2-1 στα ημιτελικά του Euro 2024, και θριάμβευσε επίσης σε ένα θρίλερ με 5-4 στον τελικό του UEFA Nations League του 2025.

Κατάσταση και επιλογές

Ο προπονητής της Γαλλίας, Ντιντιέ Ντεσάμπ, δεν έχει επιβεβαιώσει την πιθανή ενδεκάδα και δεν έχει δηλωθεί επίσημος τραυματισμός, ενώ δεν υπάρχει τιμωρημένος.

Η κύρια ανησυχία για τη φυσική κατάσταση που έρχεται στον αγώνα είναι ο Κιλιάν Μπαπέ, ο οποίος αποσύρθηκε στον προημιτελικό με το Μαρόκο με πρόβλημα στον αστράγαλο. Πρόσφατα πλάνα από το γαλλικό προπονητικό κέντρο τον δείχνουν να κινείται ελεύθερα και με καλή διάθεση, αν και δεν έχει δοθεί επίσημη επιβεβαίωση για την κατάσταση της φυσικής του κατάστασης.

Ο προπονητής της Ισπανίας, Λουίς ντε λα Φουέντε, ομοίως δεν έδωσε στη δημοσιότητα την προβλεπόμενη ενδεκάδα και δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός ή τιμωρία. Η ομάδα φαίνεται πλήρως διαθέσιμη, με τον Λαμίν Γιαμάλ ανάμεσα σε αυτούς που αναμένεται να εμφανιστούν εξέχοντα.

Γαλλία vs Ισπανία: Γεγονότα και αριθμοί

* Έντεκα από τα 16 γκολ της Γαλλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 σημειώθηκαν μετά το ημίχρονο.

* Η Γαλλία έχει κατά μέσο όρο τα περισσότερα σουτ εντός εστίας ανά αγώνα από οποιαδήποτε άλλη χώρα στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 (7,8).

* Μόνο σε τέσσερα από τα τελευταία 16 παιχνίδια της Ισπανίας σκόραραν και οι δύο ομάδες.

* Ο Λαμίν Γιαμάλ έχει σκοράρει τρία γκολ στις δύο εμφανίσεις του εναντίον της Γαλλίας μέχρι σήμερα.

* Η Ισπανία δεν έχει χάσει κανένα από τα τελευταία 36 παιχνίδια της σε 90 λεπτά, από τον Μάρτιο του 2024 (26 νίκες, 10 ισοπαλίες). Αν αυτό το αξιοσημείωτο σερί συνεχιστεί και εδώ, θα ισοφαρίσουν το ρεκόρ όλων των εποχών της Ιταλίας με 37 γκολ που είχε σημειωθεί το 2021.

Διαιτητής της αναμέτρησης ορίστηκε ο 35χρονος Ιβάν Μπάρτον από το Ελ Σαλβαδόρ.

Πιθανές ενδεκάδες

Γαλλία (Ντιντιέ Ντεσάμπ): Μενιάν, Κουντέ, Ουπαμεκάνο, Σαλίμπα, Ντίνιε, Κονέ, Ραμπιό, Ντεμπελέ, Ολίσε, Ντουέ, Μπαπέ.

Ισπανία (Λουίς ντε λα Φουέντε): Σιμόν, Πόρο, Κουμπάρσι, Λαπόρτε, Κουκουρέγια, Ρόδρι, Φαμπιάν Ρουίθ, Γιαμάλ, Όλμο, Μπαένα, Ογιαρθαμπάλ.