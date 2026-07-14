Δεν προπονήθηκε τη Δευτέρα στην Αργεντινή ο Μέσι!

Πρόβλημα κι αγωνία πρόεκυψε στην Αργεντινή με τον Λιονέλ Μέσι δυο μόλις μέρες πριν τον ημιτελικό του Παγκομισίου Κυπέλλου κόντρα στην Αγγλία. Σύμφωνα με δημοσιεύματα στις χώρες των δύο ημιφιναλίστ της Τετάρτης, ο σταρ της «αλμπισελέστε» δεν προπονήθηκε με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του στην παγκόσμια πρωταθλήτρια τη Δευτέρα λόγω της κόπωσης από την παράταση στο ματς με την Ελβετία για τα προημιτελικά της διοργάνωσης, ματς που διεξήχθη τα ξημερώματα της Κυριακής.

Η απουσία του «pulga» προκάλεσε αρχικά ανησυχία στους φιλάθλους της «αλμπισελέστε», όμως οι άνθρωποι της AFΑ καθησύχασαν άπαντες λέγοντας ότι η απουσία του 39χρονου σταρ της Ιντερ Μαϊάμι έγινε καθαρά για προληπτικούς λόγους κι ότι θα βρίσκεται κανονικά στη διάθεση του Λεονέλ Σκαλόνι κόντρα στα «τρία λιοντάρια».

sport-fm.gr