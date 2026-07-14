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Γιαμάλ: «Είμαστε οι πρωταθλητές Ευρώπης, δεν φοβόμαστε κανέναν»

ΓΗΠΕΔΟ

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Γιαμάλ: «Είμαστε οι πρωταθλητές Ευρώπης, δεν φοβόμαστε κανέναν»

Ο Λαμίν Γιαμάλ μίλησε για τον μεγάλο ημιτελικό της Ισπανίας με την Γαλλία, τονίζοντας ότι οι ποδοσφαιριστές της «Φούρια Ρόχα», δεν φοβούνται καμία ομάδα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για το ποιο θα ήθελε να είναι το δώρο γενεθλίων του: «Να κερδίσουμε την Γαλλία! Θα δώσω στον εαυτό μου ως δώρο τη νίκη και το ταξίδι στη Νέα Υόρκη για τον τελικό του Μundial».

Για το αν βλέπει τον εαυτό του ως Παγκόσμιο πρωταθλητή: «Να βλέπω τον εαυτό μου ως Παγκόσμιο πρωταθλητή; Φυσικά, ναι. Είναι δύσκολο πράγμα, αλλά όλοι μας βλέπουμε τον εαυτό μας ως ήρωες, ακριβώς όπως συνέβη το 2010!».

Για τις μέχρι τώρα εμφανίσεις του: «Δεν είναι λάθος του προπονητή που δεν σκόραρα πέντε γκολ. Αυτά είναι πράγματα που συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο και δεν με αγχώνουν. Υπάρχουν καταστάσεις πιο δύσκολες από έναν ποδοσφαιρικό αγώνα.

Πρέπει να μείνω ήρεμος. Ξέρω τι είμαι ικανός να κάνω, και δεν νιώθω ούτε το παραμικρό άγχος. Αύριο (σ.σ. σήμερα), θα είναι μια ξεχωριστή ημέρα. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος και πιο σημαντικός αγώνας της καριέρας μου, χωρίς αμφιβολία.

Για το αν νιώθει φόβο για το ματς με την Γαλλία: «Δεν νιώθω κανέναν φόβο, είμαστε οι πρωταθλητές Ευρώπης. Δεν φοβόμαστε κανέναν».

sdna.gr

 

Κατηγορίες

World Cup 2026

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