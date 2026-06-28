Aυτή είναι η νέα ομάδα του Πραξιτέλη Βούρου

Σε μια σημαντική κίνηση της αμυντικής του γραμμής προχωράει ο Ηρακλής που σύμφωνα με τις πληροφορίες του Athletiko ήρθε σε προφορική συμφωνία με τον Πραξιτέλη Βούρο.

Tην τελευταία διετία αγωνιζόταν στην Κύπρο και τον Απόλλωνα από τον οποίο έμεινε ελεύθερος. Αποτελεί έναν από τους πιο αξιόπιστους και έμπειρους Έλληνες κεντρικούς αμυντικούς και έχει την ικανότητά να αγωνίζεται με την ίδια ευκολία τόσο ως στόπερ όσο και ως δεξί μπακ.

Γεννημένος στις 5 Μαΐου 1995 στη Μυτιλήνη, ο Βούρος έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στις ακαδημίες του Αιολικού, πριν τραβήξει την προσοχή των μεγάλων ομάδων της χώρας. Το 2012 εντάχθηκε στα τμήματα υποδομής του Ολυμπιακού. Με την πρώτη ομάδα των «ερυθρολεύκων» πραγματοποίησε το επαγγελματικό του ντεμπούτο, παίρνοντας πολύτιμες παραστάσεις και πανηγυρίζοντας τίτλους, ενώ δόθηκε για ένα διάστημα δανεικός στον Λεβαδειακό για να πάρει παιχνίδια στα πόδια του.

Το 2017 έκανε το μεγάλο βήμα για την Κύπρο και τον ΑΠΟΕΛ. Εκεί η καριέρα του εκτοξεύτηκε. Κατέκτησε πρωταθλήματα, έγινε βασικό και αναντικατάστατο στέλεχος της ομάδας και αγωνίστηκε στις κορυφαίες ευρωπαϊκές διοργανώσεις (UEFA Champions League και Europa League), αντιμετωπίζοντας επιθετικούς παγκόσμιας κλάσης (85 συμμ). Το 2020 επέστρεψε στην Ελλάδα για λογαριασμό του ΟΦΗ. Στην Κρήτη εξελίχθηκε γρήγορα σε ηγέτη της αμυντικής γραμμής, φόρεσε το περιβραχιόνιο του αρχηγού και αγαπήθηκε ιδιαίτερα από τον κόσμο της ομάδας καταγράφοντας 121 συμμετοχές με δυο γκολ.

Μετά από μια γεμάτη τετραετία στον ΟΦΗ, το καλοκαίρι του 2024 επέστρεψε στο κυπριακό πρωτάθλημα, αυτή τη φορά για να ενισχύσει την άμυνα του Απόλλωνα Λεμεσού κάνοντας 54 παιχνίδια με ένα γκολ.

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