MVP της σεζόν ο Τετέι για τον κόσμο του Παναθηναϊκού

Αδιαμφισβήτητος πρωταγωνιστής και παράλληλα νικητής στην προτίμηση του κόσμου του Παναθηναϊκού, σχετικά με τον MVP της σεζόν που ολοκληρώθηκε πρόσφατα, ο Ανδρέας Τετέι.

Το «τριφύλλι» διεξήγαγε ψηφοφορία στην Viber community της ομάδας όπου ζήτησε από τους φίλους της να αναδείξουν τον πολυτιμότερο ποδοσφαιριστή για την προηγούμενη χρονιά.

Με τον 25χρονο επιθετικό να… σαρώνει, συγκεντρώνοντας το 70% των προτιμήσεων του κοινού, την ώρα που ο δεύτερος Βισέντε Ταμπόρδα είχε ποσοστό μόλις 22%!

Ενώ στην τρίτη θέση κατετάγησαν από κοινού οι Ντάβιντε Καλάμπρια και Ανάς Ζαρουρί, αμφότεροι με 4% των ψήφων.

Ο Τετέι έκανε 22 συμμετοχές με την φανέλα του Παναθηναϊκού, πετυχαίνοντας οκτώ γκολ και δίνοντας τέσσερις ασίστ, σε 1696 λεπτά, σε όλες τις διοργανώσεις.

sport-fm.gr