Την... πάτησε η Τσεχία, ζωντανή η Νότιος Αφρική

Χαμένοι και οι δύο, αλλά από την άλλη παρέμειναν και... ζωντανοί. Μιλάμε για την Τσεχία και τη Νότια Αφρική με τις δύο ομάδες να πετυχαίνουν από ένα γκολ, να παίρνουν τον πρώτο τους βαθμό στον 1ο όμιλο και πλέον να θέλουν μόνο νίκη στο τελευταίο τους παιχνίδι για να έχουν ελπίδες πρόκρισης.

Οι Τσέχοι βρέθηκαν κοντά στο να έχουν ακόμα περισσότερες ελπίδες, αλλά στο 83' οι Αφρικανοί με πέναλτι του Μοκοένα ισοφάρισαν.

Γκολ στο ξεκίνημα και μετά απολύτως τίποτα

Αν και το πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης της Τσεχίας με τη Νότια Αφρική ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, η συνέχεια μόνο καλή δεν ήταν. Συγκεκριμένα μόλις στο 5' οι τυπικά γηπεδούχοι κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ με τον Σάντιλεκ να ανοίγει το σκορ.

Ο σκόρερ των Τσέχων πήρε την μπάλα μετά την εξαιρετική ασίστ του Σόικα και με ψύχραιμο πλασέ την έστειλε στα δίχτυα κάνοντας έτσι το 1-0 για την ομάδα του.

Όπως αναφέραμε ωστόσο η συνέχεια μόνο καλή δεν ήταν, καθώς μέχρι και να λήξει το ημίχρονο δεν είδαμε κάτι φοβερό. Η Τσεχία κρατούσε με άνεση αυτό το 1-0, καθώς η Νότια Αφρική ήθελε αλλά δεν μπορούσε να βρει τους διαδρόμους και για την ακρίβεια να κάνει την τελική πάσα για να έχει την τελική προσπάθεια.

Ουσιαστικά οι Αφρικανοί έκαναν την πρώτη τους ευκαιρία στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου με τον Μασέκο να μην μπορεί να εκμεταλλευτεί το μεγάλο λάθος του Κόβαρ και έτσι το 1-0 έμεινε ως το τέλος.

Γύρισε πίσω και το πλήρωσε η Τσεχία

Το δεύτερο ημίχρονο από πλευράς ποιότητας και φάσεων ήταν ακόμα χειρότερο από το πρώτο, καθώς σε μεγάλο βαθμό είχε να κάνει με την Τσεχία που χωρίς κανέναν λόγο γύρισε πολύ πίσω και περίμενε τους Αφρικανούς.

Οι τυπικά φιλοξενούμενοι από την πλευρά τους παρότι είχαν την μπάλα στην κατοχή τους δεν μπορούσαν να κάνουν μια φάση. Την επιθετική ανικανότητα της Νοτίου Αφρικής δεν εκμεταλλεύτηκαν οι Τσέχοι και παραμένοντας πίσω το πλήρωσαν.

Συγκεκριμένα σε μια ανύποπτη φάση στο 81' ο Σουλτς βρήκε την μπάλα με το χέρι με την Αμερικανίδα διαιτητή να δίνει το πέναλτι. Την εσχάτη των ποινών εκτέλεσε στο 83' ο Μοκοένα διαμορφώνοντας το τελικό 1-1.

ΤΣΕΧΙΑ (Μίροσλαβ Κούμπεκ): Κόβαρ, Χόλες, Χρανάτς, Κρέιτσι, Τσούφαλ, Σάντιλεκ (66΄Σούτσεκ), Τσέρβ (78΄Ζίμα), Σόικα (55΄Ζελένι), Χλόζεκ (66΄Πρόβοντ), Νταρίντα (55΄Σουλτς), Σικ.

ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ (Ούγκο Μπρος): Γουίλιαμς, Μουντό, Οκόν, Εμποκαζί, Μοντιμπά, Εμπαθά, Μοκοένα, Άνταμς (46΄Μοφοκένγκ), Ρέινερς (66΄Μαγκόπα), Άπόλις, Μασέκο (85΄Σεμπελεμπέλε).

gazzetta.gr