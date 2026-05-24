ΠΑΟΚ: «Ανεβαίνει» η τιμή του Κωνσταντέλια – Μόνο με… 30+ εκατ. ανοίγει η πόρτα

Ο ΠΑΟΚ ανεβάζει τον πήχη για τον Κωνσταντέλια, με την τιμή πώλησης να ξεπερνά τα 30 εκατ. ευρώ. Στο επίκεντρο ο ρόλος του και ο απολογισμός της σεζόν 2025-26.

Ανεβαίνει αισθητά το «θερμόμετρο» γύρω από τον Γιάννη Κωνσταντέλια, με τον ΠΑΟΚ να ξεκαθαρίζει τη στάση του ενόψει καλοκαιριού και να βάζει πολύ ψηλά τον πήχη για ενδεχόμενη πώληση.

Συμφωνα με τα δεδομένα που προκύπτουν, τα σενάρια από το εξωτερικό –με πιο πρόσφατο εκείνο που ήθελε τη Στουτγκάρδη να εξετάζει την περίπτωσή του– δεν συνοδεύονται από επίσημη πρόταση. Ωστόσο, στον «Δικέφαλο» είναι ξεκάθαροι: οποιαδήποτε συζήτηση ξεκινά μόνο από ποσά άνω των 30 εκατομμυρίων ευρώ.

Η αποτίμηση αυτή δεν είναι τυχαία. Στην Τούμπα θεωρούν τον διεθνή μεσοεπιθετικό κομβικό για την επόμενη σεζόν, με τον Ιβάν Σαββίδη να έχει δείξει έμπρακτα πως πιστεύει πολύ στο πρότζεκτ που «χτίζεται» γύρω από τον νεαρό άσο. Άλλωστε, η περσινή του απόφαση να τον κρατήσει στην ομάδα, παρά το έντονο ενδιαφέρον, αποτυπώνει ξεκάθαρα τη στρατηγική του συλλόγου.

Παράλληλα, στον ΠΑΟΚ δεν υπάρχει διάθεση να μπει σε διαδικασία πώλησης τη δεδομένη χρονική στιγμή, καθώς ο Κωνσταντέλιας προορίζεται να αποτελέσει έναν από τους βασικούς άξονες του αγωνιστικού πλάνου για τη νέα χρονιά.

Ο διεθνής μεσοεπιθετικός ολοκλήρωσε μια γεμάτη σεζόν, με συνολικά 40 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, καταγράφοντας 14 γκολ και 9 ασίστ.

Στη Super League μέτρησε 18 εμφανίσεις με 7 γκολ και 2 ασίστ, ενώ είχε παρουσία και στην Ευρώπη με 7 συμμετοχές στο Europa League (2 γκολ, 2 ασίστ). Στα Play Offs πρόσθεσε 6 παιχνίδια με 1 γκολ και 1 ασίστ, ενώ συνεισέφερε και στο Κύπελλο Ελλάδας με 3 γκολ σε 5 ματς.Συνολικά, αγωνίστηκε 2.899 λεπτά, αποτελώντας έναν από τους πιο σταθερούς και επιδραστικούς παίκτες του ΠΑΟΚ στη διάρκεια της χρονιάς.

