Γαρπόζης: «Επηρέασαν οι αναγκαστικές αλλαγές»
ΓΗΠΕΔΟ
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Διαβάστε όσα είπε ο Αλέξης Γαρπόζης μετά το τέλος του αγώνα της Καρμιώτισσας με την ΑΕΛ και την ήττα με 2-1
«Ξέραμε τις δυσκολίες που είχαμε να αντιμετωπίσουμε. Δεν κινδυνέψαμε καθόλου στο πρώτο ημίχρονο και σκοράραμε ένα γκολ. Σίγουρα οι αναγκαστικές αλλαγές επηρέασαν κάπως το πλάνο μας. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν κρατήσαμε το ίδιο καλά, όπως στο πρώτο. Είχαμε κάποιες προϋποθέσεις να χτυπήσουμε στον κενό χώρο. Το τελευταίο διάστημα βελτιώσαμε κάποια πράγματα που έπρεπε να δουλέψουμε.»