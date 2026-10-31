Γι’ αυτό είναι ο ακριβότερος Βρετανός: Ο Ρότζερς συνεχίζει ως η πιο επιτυχημένη μεταγραφή στην Premier!

Ο Μόργκαν Ρότζερς σκόραρε και μεσοβδόμαδα στο Carabao Cup, ενώ, άνοιξε το σκορ και απέναντι στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο «Στάμφορντ Μπριτζ».

Από την πρώτη στιγμή που ξαναβρέθηκε στην ίδια ομάδα με τον κολλητό του, Κόουλ Πάλμερ, ο Άγγλος επιθετικός δικαιολογεί σε κάθε εμφάνισή του τα 117 εκατομμύρια λίρες που διέθεσαν οι «μπλε» για την απόκτησή του, καθιστώντας τον την ακριβότερη μεταγραφή Βρετανού ποδοσφαιριστή.

Μετρά πλέον συμμετοχή σε 10 γκολ για την Τσέλσι (6 τέρματα, 4 ασίστ) στις 12 πιο πρόσφατες παρουσίες του σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ, σε επίπεδο Premier, καμία άλλη θερινή μεταγραφή δεν έχει καταφέρει να φτάσει τις δικές του επιδόσεις.

MORGAN ROGERS cut through Manchester United defense like knife in butter to score a beautiful goal https://t.co/VoIz5AkykJ — Agent Favour ✈️ (@Favy_c) October 31, 2026

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