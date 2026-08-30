ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το video με όσα έκανε ο Καρέτσας στο ντεμπούτο του στη Bundesliga και αναδείχθηκε MVP

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Ασίστ, MVP και ο... μαέστρος της επιθετικής λειτουργίας της Ντόρτμουντ. Το βίντεο με τις καλύτερες στιγμές του Κωνσταντίνου Καρέτσα στο ντεμπούτο του στη Bundesliga!

Άπαντες στη Ντόρτμουντ αναμένουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων του Γιάννη Κωνσταντέλια μετά τον τραυματισμό που υπέστη κόντρα στο Αμβούργο, στο ντεμπούτο του στη Bundesliga όπου σκόραρε κιόλας. Ωστόσο ένας άλλος Έλληνας τα... σάρωσε όλα και έχει κάνει ήδη τους οπαδούς να παραμιλλούν.

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας ήταν απλά... μαγικός στο δικό του ντεμπούτο στο γερμανικό πρωτάθλημα, με την επιβράβευση να έρχεται με το βραβείο του MVP του ματς. Βέβαια ο ίδιος είχε το μυαλό του στον συμπατριώτη του και στον τραυματισμό που υπέστη αλλά τα social media μιλούσαν για εκείνον, με τους περισσότερους να λένε «αυτό τον παίκτη τον πήραμε μόνο 33-35 εκατ. ευρώ;».

Μέσα από το παρακάτω βίντεο φαίνεται όλα όσα έκανε συνολικά στα 77 λεπτά που έπαιξε κόντρα στο Αμβούργο, με την κάθε επίθεση των Βεστφαλών να περνάει από τα δικά του πόδια ενώ μέτρησε συνολικά 4 επιτυχημένες ντρίμπλες από τις 6 που προσπάθησε ξεσηκώνοντας τα πλήθη στις εξέδρες.

Από εκεί και πέρα, η OPTA αναφέρει ότι η Ντόρτμουντ έκανε εννιά σουτ, τα οποία δημιουργήθηκαν με ενέργειες του Έλληνα μεσοεπιθετικού και χρειάστηκε μόλις εννιά λεπτά για να δώσει την πρώτη του ασίστ, στο γκολ του Γκιρασί για το 1-0.

Από εκεί και πέρα, είχε τέσσερις ανακτήσεις της μπάλας, κέρδισε 7/10 μονομαχίες, είχε το απόλυτο στις μεγάλες μπαλιές, 79% επιτυχία στις πάσες στο αντίπαλο μισό (30/38) ενώ ήταν ιδιαίτερα απειλητικός προς την αντίπαλη εστία με έξι σουτ και τα τρία από αυτά να δυσκολεύουν τον αντίπαλο πορτιέρε.

Δείτε το video με όλες τις στιγμές του Έλληνα μεσοεπιθετικού.

gazzetta.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗΑλλα Πρωταθληματα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Κι άλλο πλήγμα στην ΑΕΛ, χάνει όλη τη σεζόν ο Τσατάκοβιτς

ΑΕΛ

|

Category image

Έτοιμη για τη σεζόν 2026/27 η Valencia CF Soccer Academy Cyprus

ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

|

Category image

Super Cup: Διοργάνωση με ιστορία 75 χρόνων

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Πέντε χρόνια προσφοράς γιόρτασε το Charity Idols Κύπρου – Τρεις νέοι πρεσβευτές

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Η FIFA στην τηλεόραση ΣΙΓΜΑ και στο συγκρότημα ΔΙΑΣ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΑΕΛ: Τα αποτελέσματα για Γκομίς - Χάνει μεγάλο μέρος της χρονιάς

ΑΕΛ

|

Category image

Τέλος ο Γκούτι

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

|

Category image

Τορίνο: Αποκτά τον Ραφίκ Μπελγκαλί – Στα 7 εκατ. ευρώ το deal με την Ελλάς Βερόνα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Την Παρασκευή κρίνεται η συμμετοχή του Κβίντα - Εκτός ο Λιούμπιτς

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

ΑΠΟΕΛ: Από την... χαλάστρα στο deal και φέρνει στην Κύπρο παικταρά από τη Serie A!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Δημητρίου: Η Ιδανική αρχή με ΑΠΟΕΛ, ο νέος προπονητής και οι οργανωμένοι

ΑΕΚ

|

Category image

Αναχώρησε για την Κύπρο ο Τανάσε: «Πηγαίνω σε μια ομάδα με μεγάλη ιστορία, μίλησα με τον Ηλία»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Πέλκας on fire: Έφτασε τα 30 γκολ με τον ΠΑΟΚ στη Super League

Super League

|

Category image

Παρουσιάστηκε στο ΤΑΕ και συνελήφθη ο 22χρονος για τα επεισόδια στο «Αμμόχωστος» – Ψάχνουν άλλους 7

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Στροφή στον πρώτο στόχο για την Ομόνοια

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη