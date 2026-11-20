Το κέρδισε με το σπαθί του και παραμένει κάτοικος Λευκωσίας για... πολλά χρόνια ο Αντρέου. Η Ομόνοια παρά το γεγονός πως τον Φεβρουάριο του 2026 προχώρησε σε επέκταση συνεργασίας με τον 20χρονο μέχρι το 2029, ανακοίνωσε σήμερα νέα... επέκταση μέχρι το 2030! Ο Αντρέου αποτελεί πλέον βαρύ περιουσιακό στοιχείο και βασικό γρανάζι για την ομάδα του, γι' αυτό και επιβραβεύτηκε.

Αναλυτικά: Εννιά μήνες μετά την επέκταση της μεταξύ μας συνεργασίας, ο Παναγιώτης Ανδρέου κατάφερε να κερδίσει ξανά νέο συμβόλαιο με την ΟΜΟΝΟΙΑ, με χρονική διάρκεια μέχρι το 2030.

Ο Παναγιώτης, σε ηλικία 20 χρόνων, αποτελεί βασικό στέλεχος στη μεσαία γραμμή της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, είναι ιδιαίτερα επιδραστικός στο γήπεδο και ξεχειλίζει από ποιότητα, ενέργεια και ΟΜΟΝΟΙΑΤΙΚΟ πάθος, στοιχεία που συνδυάζει με ποδοσφαιρική ωριμότητα και πειθαρχία.

Τον περασμένο Μάιο σήκωσε ψηλά το πρώτο του πρωτάθλημα με το τριφύλλι στο στήθος, έχει καταγράψει 50 συμμετοχές σκοράροντας τέσσερις φορές και δίνοντας ισάριθμες ασίστ, ενώ έχει, επίσης, αγωνιστεί στο UEFA Europa League και το UEFA Conference League. Κέρδισε και θέση στην Εθνική Ανδρών Κύπρου, φτάνοντας τις έξι συμμετοχές.

Καθημερινά εργάζεται με αφοσίωση έχοντας μεγάλες φιλοδοξίες και ισχυρά κίνητρα. Έχει καθημερινά δίπλα του την τεχνική μας ηγεσία, τους συμπαίκτες του και το προσωπικό της ομάδας, που τον βοηθούν να συνεχίζει την πρόοδό και την ανάπτυξή του. Ασφαλώς, στο πλευρό του, πέρα από τη δική του οικογένεια, βρίσκεται και η οικογένεια της ΟΜΟΝΟΙΑΣ που τον καμαρώνει και τον χαίρεται.

Συγχαίρουμε τον Παναγιώτη για το νέο του συμβόλαιο και του ευχόμαστε ακόμη περισσότερες ομαδικές επιτυχίες και ατομικές διακρίσεις!