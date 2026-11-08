(ΦΩΤΟΣ/ΒΙΝΤΕΟ) Η τρίχα κάγκελο - Βραβεύτηκαν οι κορυφαίες προσωπικότητες του ΑΠΟΕΛ για τα 100χρονα
ΓΗΠΕΔΟ
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Αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα με τον Άρη, άρχισαν οι εορτασμοί
Αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα με τον Άρη, η οικογένεια των γαλαζοκιτρίνων προχώρησε σε εκδήλωση όπου τιμήθηκαν στο κατάμεστο ΓΣΠ άνθρωποι που έγραψαν με χρυσά γράμματα το όνομα τους στην ιστορία του Συλλόγου.
Η εξέλιξη της εκδήλωσης:
22:54: Η σειρά του κόσμου που με ασταμάτητο τραγούδι γιόρτασε τα 100 χρόνια του ΑΠΟΕΛ
-Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς επέστρεψε στο ΓΣΠ και τιμήθηκε στα 100 χρόνια του ΑΠΟΕΛ. Πήρε φωτιά το στάδιο τώρα για τον Σέρβο τεχνικό.
-Με 504 συμμετοχές, 262 γκολ ο κορυφαίος σκόρερ του ΑΠΟΕΛ, ο Γιάννος Ιωάννου.
-Ο Νίκος Παντζιαράς τώρα.
-Μετά τον Στυλιανού, στο γήπεδο ο Μαρίνος Σατσιάς.
-Καθολική αποθέωση για τον Αντρέα Στυλιανού ο οποίος πέρασε στον αγωνιστικό χώρο.
-H σειρά του Νούνο Μοράις να τιμηθεί. Το βραβείο πήρε η σύζυγος και τα παιδιά του. Μήνυμα του Νούνο μετέφερε στα ελληνικά ένα από τα παιδιά του ασίσταντ του Σα Πίντο στην Πάφο.
-Τα παιδιά του Ίαν Μουρς στο ΓΣΠ.
-Στη συνέχεια τιμήθηκαν πρώην παίκτες του ΑΠΟΕΛ οι οποίοι έγραψαν ιστορία με την φανέλα των γαλαζοκιτρίνων.
-Ακολούθησε το εντυπωσιακό drone show πάνω από την Νότια
-Ο Χάρης Φωτίου ζήτησε από τον κόσμο να πει τον Εθνικό Ύμνο.
-Μετά τους ποδοσφαιριστές, στον αγωνιστικό χώρο πέρασε η διοίκηση του ΑΠΟΕΛ.
-Είναι η σειρά της ποδοσφαιρικής ομάδας του ΑΠΟΕΛ να περάσει στο γήπεδο.
-Ακολούθησαν οι παλαίμαχοι του ΑΠΟΕΛ οι οποίοι αποθεώθηκαν από τον κόσμο.
-100 παιδιά του ΑΠΟΕΛ κρατώντας 100 σημαίες της ομάδας μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο και πέρασαν μπροστά από τις εξέδρες.
21:49: Ξεκίνησε η εκδήλωση