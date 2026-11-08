(ΦΩΤΟΣ/ΒΙΝΤΕΟ) Η τρίχα κάγκελο - Βραβεύτηκαν οι κορυφαίες προσωπικότητες του ΑΠΟΕΛ για τα 100χρονα

Αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα με τον Άρη, η οικογένεια των γαλαζοκιτρίνων προχώρησε σε εκδήλωση όπου τιμήθηκαν στο κατάμεστο ΓΣΠ άνθρωποι που έγραψαν με χρυσά γράμματα το όνομα τους στην ιστορία του Συλλόγου.

Η εξέλιξη της εκδήλωσης:

22:54: Η σειρά του κόσμου που με ασταμάτητο τραγούδι γιόρτασε τα 100 χρόνια του ΑΠΟΕΛ

-Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς επέστρεψε στο ΓΣΠ και τιμήθηκε στα 100 χρόνια του ΑΠΟΕΛ. Πήρε φωτιά το στάδιο τώρα για τον Σέρβο τεχνικό.

-Με 504 συμμετοχές, 262 γκολ ο κορυφαίος σκόρερ του ΑΠΟΕΛ, ο Γιάννος Ιωάννου.

-Ο Νίκος Παντζιαράς τώρα.

-Μετά τον Στυλιανού, στο γήπεδο ο Μαρίνος Σατσιάς.

-Καθολική αποθέωση για τον Αντρέα Στυλιανού ο οποίος πέρασε στον αγωνιστικό χώρο.

-H σειρά του Νούνο Μοράις να τιμηθεί. Το βραβείο πήρε η σύζυγος και τα παιδιά του. Μήνυμα του Νούνο μετέφερε στα ελληνικά ένα από τα παιδιά του ασίσταντ του Σα Πίντο στην Πάφο.

-Τα παιδιά του Ίαν Μουρς στο ΓΣΠ.

-Στη συνέχεια τιμήθηκαν πρώην παίκτες του ΑΠΟΕΛ οι οποίοι έγραψαν ιστορία με την φανέλα των γαλαζοκιτρίνων.

-Ακολούθησε το εντυπωσιακό drone show πάνω από την Νότια

-Ο Χάρης Φωτίου ζήτησε από τον κόσμο να πει τον Εθνικό Ύμνο.

-Μετά τους ποδοσφαιριστές, στον αγωνιστικό χώρο πέρασε η διοίκηση του ΑΠΟΕΛ.

-Είναι η σειρά της ποδοσφαιρικής ομάδας του ΑΠΟΕΛ να περάσει στο γήπεδο.

-Ακολούθησαν οι παλαίμαχοι του ΑΠΟΕΛ οι οποίοι αποθεώθηκαν από τον κόσμο.

-100 παιδιά του ΑΠΟΕΛ κρατώντας 100 σημαίες της ομάδας μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο και πέρασαν μπροστά από τις εξέδρες.

21:49: Ξεκίνησε η εκδήλωση









































