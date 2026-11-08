Παπαδόπουλος: «Ευλογία για μας...»

«Ξεκινώντας θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές μου για τη νίκη, στον κόσμο για την βοήθειά του. Για εμάς είναι μια ιδιαίτερη ημέρα σήμερα και το ότι είμαι εδώ είναι ευλογία αυτή τη μέρα. Ξεκινήσαμε το ματς θα έλεγα με στα πρώτα λεπτά με γκολ, μείναμε πίσω στο σκορ. Αλλά η ενέργεια, το πάθος, η πίστη μας, ο εγωισμός μας, η νοοτροπία μας μας έφερε στο ημίχρονο να είμαστε μπροστά στο σκορ»