Φωτίου: «Το μοναδικό μου κίνητρο ήταν να σωθεί ο ΑΠΟΕΛ»

«Χρόνια πολλά σε όλους τους ΑΠΟΕΛίστες. Είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες, αλλά δεν είναι η ώρα. Νιώθω ευλογημένος που είμαι πρόεδρος του ΑΠΟΕΛ σήμερα. Νιώθω πολύ μικρός και απολαμβάνω όλη αυτή την αγάπη του ΑΠΟΕΛίστα. Είναι τεράστια η ιστορία του ΑΠΟΕΛ, υπηρετήθηκε από τεράστιες προσωπικότητες. Το μοναδικό μου κίνητρο όταν ανέλαβα, ήταν να σωθεί το ΑΠΟΕΛ. Ο αγώνας είναι καθημερινός, νιώθω όμως ότι είμαστε σε πολύ καλό στάδιο με τον επενδυτή. Η επόμενη μέρα θα εξαγγελθεί από αύριο. To 1926 ήταν μια ομάδα ρομαντικών ανθρώπων που έχτισαν μια ομάδα. Δεν ζηλεύουμε κανένα αντίπαλο, σεβόμαστε κάθε αντίπαλο και ίσως να τους κερδίσουμε. Το ΑΠΟΕΛ έχει κάνει βήματα μπροστά, έχουμε πολύ καλή ομάδα και σήμερα είχαμε να αντιμετωπίσουμε μια πολύ καλή ομάδα όπως ο Άρης»