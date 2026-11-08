ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΒΙΝΤΕΟ: Λύγισαν και τα τσιμέντα, η απόλυτη αποθέωση για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς! - Τι δηλωσε συγκινημένος

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Απίθανες στιγμές στο ΓΣΠ για τον Σέρβο προπονητή

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς επέστρεψε στο ΓΣΠ και γνώρισε την απόλυτη αποθέωση από 18.000 και πλέον φίλους του ΑΠΟΕΛ! Με αφορμή τα 100χρονα των γαλαζοκιτρίνων, ο Σέρβος τεχνικός δεν θα μπορούσε να μην συμπεριληφθεί ανάμεσα στα άτομα που τιμήθηκαν από τη διοίκηση, καθώς το όνομα του γράφτηκε με χρυσά γράμματα στην Ιστορία του ΑΠΟΕΛ! 

Ο Γιοβάνοβιτς ήταν αυτός που οδήγησε την ομάδα της πρωτεύουσας στην μεγαλύτερη επιτυχία του συλλόγου σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς ήταν στην άκρη του πάγκου όταν ξεπέρασε μεγαθήρια και βρέθηκε στους «8» του Champions League. Υπενθυμίζουμε πως διετέλεσε προπονητής των γαλαζοκιτρίνων από το 2008 μέχρι το 2013 (225 αγώνες). 

Με την είσοδο του στον αγωνιστικό χώρο, οι φίλοι των γαλαζοκιτρίνων φώναξαν ρυθμικά το όνομα του, άναψαν καπνογόνα και τον αποθέωσαν σαν να μην πέρασε μια μέρα!

Στη συνέχεια, πήρε τον λόγο: «Καλησπέρα ΑΠΟΕΛ, καλησπέρα φίλοι και φίλες. Πέρασαν 13 χρόνια από τότε που ήμασταν μαζί. Σαν να μην πέρασε μια μέρα. Είμαι χαρούμενος και ευλογημένος. Ευχαριστώ τη διοίκηση του Χάρη Φωτίου που με κάλεσε να μοιραστούμε μαζί αυτό το βράδυ που γιορτάζει 100 χρόνια ο ΑΠΟΕΛ. 100 χρόνια ιστορίας, ποδοσφαίρου, έντονων συναισθημάτων. Μέσα από αυτή τη θέση θέλω να ευχαριστήσω τη διοίκηση του Πετρίδη, Ζιβανάρη, Ερωτικρίτου που μου έδωσαν την ευκαιρία να δουλέψω σε αυτό τον μεγάλο σύλλογο. Τους συνεργάτες, τους παίκτες και πάνω απ' όλα έναν έναν απο εσάς, τον μεγάλο κόσμο του ΑΠΟΕΛ. Είσαστε πάντα εκεί, στα δύσκολα. Κρατάτε την φλόγα ζωντανή και την μεταφέρετε στις επόμενες γενιές. Χρόνια Πολλά ΑΠΟΕΛ».

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΠΟΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Δεν ξέχασε τις διοικήσεις ο Ιβάν

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

ΑΕΚ: Ισοφάρισε επίδοση 25ετίας, αλλά… έχασε το ρεκόρ

Super League

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Ολόκληρη η εορταστική φιέστα για τα 100χρονα του ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Εθνική Ανδρών: Εβδομάδα καθοριστικών αναμετρήσεων

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

BINTEO: Ο Ιβάν θαυμάζει από τα επίσημα τους ΑΠΟΕΛίστες

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Διπλό με φοβερό Φερμίν στο Μετροπολιτάνο για την Μπάρτσα!

La Liga

|

Category image

Οι μεταδόσεις σήμερα (9/11)

TV

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Η αγωνιστική των πρωτευουσιάνων και το «επιτέλους» για την Πάφος FC

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ισόπαλο το ντέρμπι στο Φάληρο με... νικητή τον Παναθηναϊκό

Super League

|

Category image

BINTEO: Η κορύφωση των 100χρόνων – Η ανάκρουση του ύμνου του ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

(ΦΩΤΟΣ/ΒΙΝΤΕΟ) Η τρίχα κάγκελο - Βραβεύτηκαν οι κορυφαίες προσωπικότητες του ΑΠΟΕΛ για τα 100χρονα

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Λύγισαν και τα τσιμέντα, η απόλυτη αποθέωση για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς! - Τι δηλωσε συγκινημένος

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το εντυπωσιακό drone show για τα 100 χρόνια του ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ο Νόρις θριάμβευσε στη Βραζιλία και η Mercedes πήρε τον τίτλο κατασκευαστών

AUTO MOTO

|

Category image

Φωτίου: «Το μοναδικό μου κίνητρο ήταν να σωθεί ο ΑΠΟΕΛ»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη