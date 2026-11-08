ΒΙΝΤΕΟ: Λύγισαν και τα τσιμέντα, η απόλυτη αποθέωση για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς! - Τι δηλωσε συγκινημένος

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς επέστρεψε στο ΓΣΠ και γνώρισε την απόλυτη αποθέωση από 18.000 και πλέον φίλους του ΑΠΟΕΛ! Με αφορμή τα 100χρονα των γαλαζοκιτρίνων, ο Σέρβος τεχνικός δεν θα μπορούσε να μην συμπεριληφθεί ανάμεσα στα άτομα που τιμήθηκαν από τη διοίκηση, καθώς το όνομα του γράφτηκε με χρυσά γράμματα στην Ιστορία του ΑΠΟΕΛ!

Ο Γιοβάνοβιτς ήταν αυτός που οδήγησε την ομάδα της πρωτεύουσας στην μεγαλύτερη επιτυχία του συλλόγου σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς ήταν στην άκρη του πάγκου όταν ξεπέρασε μεγαθήρια και βρέθηκε στους «8» του Champions League. Υπενθυμίζουμε πως διετέλεσε προπονητής των γαλαζοκιτρίνων από το 2008 μέχρι το 2013 (225 αγώνες).

Με την είσοδο του στον αγωνιστικό χώρο, οι φίλοι των γαλαζοκιτρίνων φώναξαν ρυθμικά το όνομα του, άναψαν καπνογόνα και τον αποθέωσαν σαν να μην πέρασε μια μέρα!

Στη συνέχεια, πήρε τον λόγο: «Καλησπέρα ΑΠΟΕΛ, καλησπέρα φίλοι και φίλες. Πέρασαν 13 χρόνια από τότε που ήμασταν μαζί. Σαν να μην πέρασε μια μέρα. Είμαι χαρούμενος και ευλογημένος. Ευχαριστώ τη διοίκηση του Χάρη Φωτίου που με κάλεσε να μοιραστούμε μαζί αυτό το βράδυ που γιορτάζει 100 χρόνια ο ΑΠΟΕΛ. 100 χρόνια ιστορίας, ποδοσφαίρου, έντονων συναισθημάτων. Μέσα από αυτή τη θέση θέλω να ευχαριστήσω τη διοίκηση του Πετρίδη, Ζιβανάρη, Ερωτικρίτου που μου έδωσαν την ευκαιρία να δουλέψω σε αυτό τον μεγάλο σύλλογο. Τους συνεργάτες, τους παίκτες και πάνω απ' όλα έναν έναν απο εσάς, τον μεγάλο κόσμο του ΑΠΟΕΛ. Είσαστε πάντα εκεί, στα δύσκολα. Κρατάτε την φλόγα ζωντανή και την μεταφέρετε στις επόμενες γενιές. Χρόνια Πολλά ΑΠΟΕΛ».