Ίδια «συνταγή» για Ντε Λα Φουέντε, αλλάζει ξανά ο Σκαλόνι - Τα πλάνα για τον τελικό του Μουντιάλ

Δύσκολα το πιστεύει κανείς, όμως το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 ολοκληρώνεται την Κυριακή (19/07, 22:00), με έναν τελικό αντάξιο της λάμψης του. Ισπανία και Αργεντινή συγκρούονται σε μια συναρπαστική τακτική μονομαχία, με το κορυφαίο τρόπαιο του ποδοσφαίρου να περιμένει τον νικητή.

Φτάνοντας πλέον στον τελικό της διοργάνωσης, όλοι γνωρίζουν πολύ καλά την αγωνιστική ταυτότητα και τη φιλοσοφία τόσο της «φούρια ρόχα» όσο και της «αλμπισελέστε». Ωστόσο, όπως συμβαίνει σε κάθε μεγάλο παιχνίδι, οι δύο προπονητές καλούνται να πάρουν ορισμένες κρίσιμες αποφάσεις, προσαρμοσμένες αποκλειστικά στον αντίπαλο που θα βρουν απέναντί τους.

Τα πλάνα των δύο προπονητών

Ο Ντε Λα Φουέντε, βέβαια, δεν αναμένεται να παρατάξει την ομάδα του με πολλές αλλαγές, εξάλλου ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει. Ο Ουνάι Σιμόν όπως όλα δείχνουν θα βρεθεί για ακόμα μια φορά στον «άσσο», ενώ η τετράδα των, από τα δεξιά προς τα αριστερά, Πόρο, Κουμπαρσί, Λαπόρτ και Κουκουρέγια, δεν θα πειραχτεί.

Στο χώρο του κέντρου, ο αρχηγός Ρόδρι δεν θα... λείψει, ενώ παρτενέρ του θα κριθεί ανάμεσα στους Ρουίθ και Πέδρι, όπως και στα προηγούμενα παιχνίδια. Ο Μιγκέλ Οριαθάμπαλ θα βρεθεί στην... αιχμή του δόρατος, με τους Λαμίν Γιαμάλ, Όλμο και Μπαένα να αναμένεται να βρεθούν πίσω του.

Η πιθανή ενδεκάδα της Ισπανίας:

Σιμόν, Πόρο, Κουμπαρσί, Λαπόρτ, Κουκουρέγια, Ρουίθ/Πέδρι, Ρόδρι, Γιαμάλ, Όλμο, Μπαένα, Οριαθάμπαλ.

Ο Σκαλόνι από την άλλη θα έχει έναν... πονοκέφαλο αναφορικά με τις επιλογές του. Αφού λύθηκε το ζήτημα του παρτενέρ του Λιονέλ Μέσι στην επίθεση, με όλα τα δεδομένα να δείχνουν πως ο Χουλιάν Άλβαρες θα επιστρέψει στο αρχικό σχήμα, έχοντας μοιραστεί τον χρόνο συμμετοχής με τον ήρωα του ημιτελικού, Λαουτάρο Μαρτίνες, το μεγάλο ερωτηματικό πλέον αφορά τον τέταρτο μέσο.

Ο Ροντρίγκο Ντε Πολ αναμένεται να επιστρέψει στο αρχικό σχήμα, μετά την έκπληξη που προκάλεσε η παρουσία του στον πάγκο στον ημιτελικό απέναντι στην Αγγλία. Η είσοδός του στο παιχνίδι αποδείχθηκε καθοριστική για την ανατροπή της Αργεντινής.

Απέναντι στα «τρία λιοντάρια», ο Λιονέλ Σκαλόνι επέλεξε να ενισχύσει τα άκρα με τον Τζουλιάνο Σιμεόνε, αφήνοντας εκτός ενδεκάδας τον μέσο της Ίντερ Μαϊάμι. Ωστόσο, η θέση του τέταρτου χαφ εξακολουθεί να αποτελεί δίλημμα για τον ομοσπονδιακό τεχνικό και τους συνεργάτες του.

Υπήρξαν σκέψεις για τη χρησιμοποίηση του Τιάγκο Αλμάδα, όμως η δεδομένη παρουσία του Λεάντρο Παρέδες στο βασικό σχήμα προσέφερε μεγαλύτερη ισορροπία στον άξονα, επιτρέποντας στους Αλέξις Μακ Άλιστερ και Έντσο Φερνάντες να έχουν περισσότερη ελευθερία κινήσεων και να πατούν συχνότερα στην αντίπαλη περιοχή. Από την άλλη, οι υπόλοιπες θέσεις φαίνεται να είναι... σίγουρες.

Η πιθανή ενδεκάδα της Αργεντινής:

Μαρτίνες, Μοντιέλ/Μολίνα, Ρομέρο, Μαρτίνες, Ταλιαφίκο, Σιμεόνε/Ντε Πολ, Φερνάντες, Παρέδες, Μακ Άλιστερ, Μέσι, Άλβαρες.

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