ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο παίκτης της Ισπανίας που κυνηγά το «Triple Crown» στον τελικό με την Αργεντινή

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ο παίκτης της Ισπανίας που κυνηγά το «Triple Crown» στον τελικό με την Αργεντινή

Ένας ποδοσφαιριστής της εθνικής Ισπανίας έχει την ευκαιρία να κατακτήσει το «Triple Crown»και παράλληλα να γίνει ο πρώτος που πετυχαίνει ένα ρεκόρ χωρίς προηγούμενο.

Το Μουντιάλ 2026 έχει σχεδόν τελειώσει, αλλά υπάρχουν ακόμη ρεκόρ που πρέπει να καταρριφθούν. Η εθνική ομάδα της Ισπανίας συνεχίζει να σημειώνει ιστορικά επιτεύγματα.

Το αήττητο σερί του Ουνάι Σιμόν, που ξεπερνά τα 519 λεπτά χωρίς να δεχτεί γκολ, σημαίνει ότι αν η Ισπανία κερδίσει τον τίτλο, θα μπορούσε να ξεπεράσει την Ιταλία και να καταγράψει το ρεκόρ για το μεγαλύτερο αήττητο σερί στην ιστορία των εθνικών ομάδων (αυτή τη στιγμή, η «Ρόχα» έχει 37 συνεχόμενους αγώνες χωρίς ήττα, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ των «Ατζούρι»).

Από την άλλη και ο Άλεξ Μπαένα θα μπορούσε να γράψει ιστορία. Ο 24χρονος αριστερός εξτρέμ της Ατλέτικο θα μπορούσε να γίνει ο πρώτος ποδοσφαιριστής που θα κατακτήσει στην ιστορία το Euro, τους Ολυμπιακούς Αγώνες και το Παγκόσμιο Κύπελλο διαδοχικά.Το 2024, ο Μπαένα σήκωσε το τρόπαιο του Euro στη Γερμανία και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Τόσο αυτός όσο και ο Φερμίν Λόπες ήταν μέρος της αποστολής του Λουίς Ντε Λα Φουέντε για το τουρνουά, αν και κανένας από τους δύο δεν ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής τότε.

Ο πρώτος έπαιξε μόνο δύο αγώνες, συνολικά 25 λεπτά. Ωστόσο, στους Ολυμπιακούς Αγώνες, υπό την καθοδήγηση του Σάντι Ντένια, και οι δύο είχαν περισσότερο χρόνο συμμετοχής. Ο Μπαένα έπαιξε πέντε αγώνες, συγκεντρώνοντας 407 λεπτά και σκοράροντας δύο γκολ.

Σε αυτό το Μουντιάλ, ο αστέρας της Ατλέτικο λάμπει στην αριστερή πτέρυγα της «Ρόχα», μια θέση που... κέρδισε μετά τον τραυματισμό του Νίκο Γουίλιαμς. Η απόδοσή του ξεπερνά κάθε προσδοκία , ειδικά μετά από μια μέτρια σεζόν στην Ατλέτικο Μαδρίτης, όπου δεν κατάφερε να έχει αντίκτυπο μπροστά στην εστία.

Αυτή τη σεζόν, σκόραρε μόνο δύο γκολ και έδωσε τρεις ασίστ στον πρώτο του χρόνο με την ομάδα. Παρόλα αυτά, ο Λουίς ντε λα Φουέντε διατηρεί την απόλυτη εμπιστοσύνη του σε αυτόν.

Ενα κλειστό κλαμπ στην ιστορία του ποδοσφαίρου

Μόνο δύο παίκτες έχουν κατακτήσει ηπειρωτικό τίτλο, Ολυμπιακό χρυσό μετάλλιο και Παγκόσμιο Κύπελλο: ο Λιονέλ Μέσι και ο Άνχελ Ντι Μαρία. Κανείς τους, ωστόσο, δεν το πέτυχε διαδοχικά.

Λιονέλ Μέσι: Copa América 2021 και 2024, χρυσό στο Πεκίνο το 2008, Μουντιάλ Κατάρ 2022.

Άνχελ Ντι Μαρία: Copa América 2021 και 2024, χρυσό στο Πεκίνο το 2008, Μουντιάλ Κατάρ 2022.

Άλεξ Μπαένα: Euro 2024, χρυσό στο Παρίσι το 2024, εκκρεμεί το Μουντιάλ (19 Ιουλίου).

athletiko.gr 

 

Κατηγορίες

World Cup 2026

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Φλερτάρει με Κάνγκουα η ΑΕΚ για να καλύεψει το κενό του Πινέδα

Ελλάδα

|

Category image

Η νέα γενιά του κυπριακού τένις στη μεγάλη ευρωπαϊκή διοργάνωση

Τένις

|

Category image

Ήρθε και τον απογείωσε o Λοσάδα και ετοιμάζεται για τις φετινές... προκλήσεις

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Νίκησε στο Σπα και ξεφεύγει στην κορυφή ο Αντονέλι - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

AUTO MOTO

|

Category image

«Αυτό το τρόπαιο σημαίνει πάρα πολλά για μένα»

Τένις

|

Category image

Έκπληκτος ο Τίλεμανς με τη μεταγραφή του στη Γιουνάιτεντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ντέκλαν Ράις σαν... ρομπότ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Με ένα σωρό από πρώην… σαλονάτες

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Έκπληξη από Πάγιαρι και θρίαμβος στο WRC της Εσθονίας

AUTO MOTO

|

Category image

Η FIFA οδεύει προς ρεκόρ εσόδων

World Cup 2026

|

Category image

Ρουμάνικα σενάρια για Ίλιε που «εμπλέκουν» τον ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Πήρε ξανά τρόπαιο στα χέρια του ο Τσιτσιπάς και έγινε... 13άρης!

Τένις

|

Category image

Άντε και καλή πορεία...

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Η αγγλική... κατάρα που απειλεί την Αργεντινή

World Cup 2026

|

Category image

Ο Ράσφορντ στέλνει μήνυμα στους Άγγλους: «Συνεχίστε να πιστεύετε, η ώρα μας θα έρθει»

World Cup 2026

|

Category image

Διαβαστε ακομη