Ο παίκτης της Ισπανίας που κυνηγά το «Triple Crown» στον τελικό με την Αργεντινή

Το Μουντιάλ 2026 έχει σχεδόν τελειώσει, αλλά υπάρχουν ακόμη ρεκόρ που πρέπει να καταρριφθούν. Η εθνική ομάδα της Ισπανίας συνεχίζει να σημειώνει ιστορικά επιτεύγματα.

Το αήττητο σερί του Ουνάι Σιμόν, που ξεπερνά τα 519 λεπτά χωρίς να δεχτεί γκολ, σημαίνει ότι αν η Ισπανία κερδίσει τον τίτλο, θα μπορούσε να ξεπεράσει την Ιταλία και να καταγράψει το ρεκόρ για το μεγαλύτερο αήττητο σερί στην ιστορία των εθνικών ομάδων (αυτή τη στιγμή, η «Ρόχα» έχει 37 συνεχόμενους αγώνες χωρίς ήττα, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ των «Ατζούρι»).

Από την άλλη και ο Άλεξ Μπαένα θα μπορούσε να γράψει ιστορία. Ο 24χρονος αριστερός εξτρέμ της Ατλέτικο θα μπορούσε να γίνει ο πρώτος ποδοσφαιριστής που θα κατακτήσει στην ιστορία το Euro, τους Ολυμπιακούς Αγώνες και το Παγκόσμιο Κύπελλο διαδοχικά.Το 2024, ο Μπαένα σήκωσε το τρόπαιο του Euro στη Γερμανία και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Τόσο αυτός όσο και ο Φερμίν Λόπες ήταν μέρος της αποστολής του Λουίς Ντε Λα Φουέντε για το τουρνουά, αν και κανένας από τους δύο δεν ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής τότε.

Ο πρώτος έπαιξε μόνο δύο αγώνες, συνολικά 25 λεπτά. Ωστόσο, στους Ολυμπιακούς Αγώνες, υπό την καθοδήγηση του Σάντι Ντένια, και οι δύο είχαν περισσότερο χρόνο συμμετοχής. Ο Μπαένα έπαιξε πέντε αγώνες, συγκεντρώνοντας 407 λεπτά και σκοράροντας δύο γκολ.

Σε αυτό το Μουντιάλ, ο αστέρας της Ατλέτικο λάμπει στην αριστερή πτέρυγα της «Ρόχα», μια θέση που... κέρδισε μετά τον τραυματισμό του Νίκο Γουίλιαμς. Η απόδοσή του ξεπερνά κάθε προσδοκία , ειδικά μετά από μια μέτρια σεζόν στην Ατλέτικο Μαδρίτης, όπου δεν κατάφερε να έχει αντίκτυπο μπροστά στην εστία.

Αυτή τη σεζόν, σκόραρε μόνο δύο γκολ και έδωσε τρεις ασίστ στον πρώτο του χρόνο με την ομάδα. Παρόλα αυτά, ο Λουίς ντε λα Φουέντε διατηρεί την απόλυτη εμπιστοσύνη του σε αυτόν.

Ενα κλειστό κλαμπ στην ιστορία του ποδοσφαίρου

Μόνο δύο παίκτες έχουν κατακτήσει ηπειρωτικό τίτλο, Ολυμπιακό χρυσό μετάλλιο και Παγκόσμιο Κύπελλο: ο Λιονέλ Μέσι και ο Άνχελ Ντι Μαρία. Κανείς τους, ωστόσο, δεν το πέτυχε διαδοχικά.

Λιονέλ Μέσι: Copa América 2021 και 2024, χρυσό στο Πεκίνο το 2008, Μουντιάλ Κατάρ 2022.

Άνχελ Ντι Μαρία: Copa América 2021 και 2024, χρυσό στο Πεκίνο το 2008, Μουντιάλ Κατάρ 2022.

Άλεξ Μπαένα: Euro 2024, χρυσό στο Παρίσι το 2024, εκκρεμεί το Μουντιάλ (19 Ιουλίου).

Álex Baena puede ser primero en la historia en conseguir de manera consecutiva la Eurocopa, Juegos Olímpicos y Mundial https://t.co/z9jH5xdKwa — 💥100% Fútbol español (@el_GOLDIGITAL) July 16, 2026

athletiko.gr