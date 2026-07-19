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Κέμπες: «Φαβορί η Αργεντινή-Δεν περίμενα τέτοιο Μουντιάλ από Μέσι στα 39 του»

ΓΗΠΕΔΟ

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Κέμπες: «Φαβορί η Αργεντινή-Δεν περίμενα τέτοιο Μουντιάλ από Μέσι στα 39 του»

Ο Μάριο Κέμπες μιλά για τον τελικό του Μουντιάλ και την παρουσία του Μέσι.

Ο Μάριο Κέμπες είχε οδηγήσει την Αργεντινή στην κατάκτηση του Μουντιάλ το 1978 και θεωρεί πως απόψε είναι το φαβορί στον τελικό κόντρα στην Ισπανία.

«Η κατάκτηση ενός Παγκοσμίου Κυπέλλου δεν είναι εύκολη και η κατάκτηση σε δύο σερί διοργανώσεις είναι ακόμη πιο δύσκολη. Η Αργεντινή έχει την ευκαιρία να το κάνει. Για μένα, είναι το φαβορί. Πιστεύω ότι η Αργεντινή έχει ένα μικρό πλεονέκτημα, επειδή ξέρει πώς να ξεπερνά τις αντιξοότητες», ανέφερε στην AS.

Παράλληλα, αποθέωσε τον Λιονέλ Μέσι και δήλωσε έκπληκτος με τις εμφανίσεις του σε αυτή την ηλικία. «Αν ο Μέσι σηκώσει το τρόπαιο, θα είναι σαν να αγγίζει τον ουρανό. Δεν υπάρχει τίποτα μεγαλύτερο. Όλοι πιστεύαμε ότι δεν θα μπορούσε να έχει τέτοια παρουσία σε αυτό το Μουντιάλ στα 39 του, συμπεριλαμβανομένου και εμού. Είναι σε ένα πρωτάθλημα που δεν είναι σαν τα μεγάλα ευρωπαϊκά, με τόσο αυστηρά συστήματα και την απαίτηση να κερδίζεις συνέχεια. Στο Μαϊάμι, μπορείς να απολαύσεις τη ζωή, να βγεις με την οικογένειά σου οπουδήποτε και γι' αυτό έφτασε φρέσκος και με μεγάλο κίνητρο», τόνισε.

sport-fm.gr 

 

Κατηγορίες

World Cup 2026

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