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Η απάντηση του Χακίμι για τη δίκη με υπόθεση βιασμού στη Γαλλία

ΓΗΠΕΔΟ

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Η απάντηση του Χακίμι για τη δίκη με υπόθεση βιασμού στη Γαλλία

Kατηγορήθηκε το 2023 από κοπέλα για υπόθεση βιασμού

Σοβαρές περιπέτειες με το νόμο έχει πλέον ο Ασράφ Χακίμι. Το ανακριτικό τμήμα του Εφετείου των Βερσαλλιών απέρριψε την έφεση του Μαροκινού μπακ της Παρί κατά του κατηγορητηρίου στη δίκη του για βιασμό και επιβεβαίωσε ότι ο ποδοσφαιριστής θα δικαστεί ενώπιον του ποινικού δικαστηρίου.

Ο ποδοσφαιριστής, που εκπροσωπεί την πατρίδα του στο Μουντιάλ αυτή την περίοδο, είχε κατηγορηθεί το 2023 πως βίασε μια νεαρή κοπέλα. Όπως εκείνη κατήγγειλε, την προσέγγισε μέσω Instagram, την προσκάλεσε στο σπίτι του και μετά την κακοποίησε σεξουαλικά. «Συμπεριφερόταν σαν ζώο, δεν έδειξε τρυφερότητα, φαινόταν απεγνωσμένος για σεξ», είχε καταθέσει η καταγγέλλουσα κατά τη διάρκεια της ακρόασής της.

Ο Χακίμι, ο οποίος θα παίξει τον δεύτερο αγώνα της ομάδας του εναντίον της Σκωτίας απόψε, δημοσίευσε ένα μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αφού έμαθε για την απόφαση του δικαστηρίου. «Η δικαιοσύνη με κοίταξε στα μάτια και είπε: "Αν δεν ήσουν γνωστός, δεν θα υπήρχε ποτέ δίκη". Επέλεξα να σιωπήσω για χρόνια. Νόμιζα ότι η διατήρηση της αξιοπρέπειάς μου, η υπομονή και η εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη θα επέτρεπαν να ληφθούν οι σωστές αποφάσεις. Σήμερα, μια ιστορία που δεν είναι δική μου λέγεται εις βάρος της οικογένειάς μου, της ζωής μου και, πάνω απ' όλα, της αλήθειας. Μερικές φορές νιώθω ότι έχω γίνει εύκολος στόχος. Περίμενα αυτή τη δίκη από την πρώτη μέρα. Και τώρα την περιμένω με ανυπομονησία. Επιτέλους θα μπορέσω να μιλήσω», υποστηρίζει ο Μαροκινός.

 

Πηγή: sport-fm.gr

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