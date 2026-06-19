Αγκαλιά με την πρόκριση η Ελβετία που έκανε το 0-0 του 74΄... 4-1!

Για περισσότερα από 60 λεπτά η Ελβετία υπέφερε κόντρα στην εξαιρετικά στημένη αμυντικά Βοσνία, ωστόσο μια αλλαγή του Γιακίν άλλαξε το μομέντουμ! Η είσοδος του Μανζάμπι έφερε γκολ, ασίστ, «ξύπνησε» τον Βάργκας, ενώ η αποβολή του Μουχαμέροβιτς αποσυντόνισε τους Βόσνιους. Οι Ελβετοί επικράτησαν 4-1 και αγκάλιασαν την πρόκριση στους «32» του Μουντιάλ. Οι Βόσνιοι θα τα παίξουν όλα για όλα στην τελευταία στροφή με το Κατάρ.

Ημίχρονο όλα στο... μηδέν

Ένα κακό α’ μέρος, χωρίς γκολ, με τις δυο ομάδες να μην έχουν διάθεση να ρισκάρουν. Η Ελβετία είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων και τον πλήρη έλεγχο στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης, ωστόσο δυσκολεύτηκε να μετατρέψει την υπεροχή της σε ουσιαστικές ευκαιρίες. Στον αντίποδα, η Βοσνία αμύνθηκε σωστή, παρουσιάστηκε πειθαρχημένη στα μετόπισθεν, περιορίζοντας αποτελεσματικά τους χώρους και αναζητώντας τις δικές της στιγμές στην αντεπίθεση. Ο Τζέκο και ο Κολάσινατς με την εμπειρία τους βοήθησαν στις αντεπιθέσεις, αλλά δεν είχαν τις απαιτούμενες βοήθειες.

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι δύο ομάδες ολοκλήρωσαν το πρώτο μέρος με μόλις επτά συνολικά τελικές προσπάθειες, επίδοση που συγκαταλέγεται στις χαμηλότερες του τουρνουά. Το σουτ του Εντόι στο 13’, η προσπάθεια του Ροντρίγκες στο 20’ και η ατομική ενέργεια του στο 32ο λεπτό ήταν ό,τι καλύτερο είδαμε στο α’ μέρος.

Μανζάμπι, αποβολή και τεσσάρα!

Στην επανάληψη το σκηνικό άλλαξε, η Ελβετία ήταν πιο ορεξάτη, μπήκε αρκετά δυνατά και στο απείλησε με τον Εντόι, αλλά ο Βασίλι είχε σωστές τοποθετήσεις (τρομερή επέμβαση σε ψαλίδι, αλλά υπήρχε οφσάιντ). Ωστόσο, ο Γιακίν έκανε την κίνηση – ματ, πέρασε τον Μανζάμπι στη θέση του Εντόι στο 73’ και ένα λεπτό αργότερα ο μέσος της Φράιμπουργκ με εξαιρετικό μονοκόμματο βολέ μέσα από την περιοχή λύτρωσε. την Ελβετία πετυχαίνοντας το 1-0. Οι Κόκκινοι πίεσαν για ένα δεύτερο τέρμα και στο 80’ απέκτησαν και αριθμητικό προβάδισμα.

Ο Εμπολό έφυγε στην αντεπίθεση, ο Μουχαμέροβιτς τον έκοψε με φάουλ και αποβλήθηκε. H Eλβετία είχε τον απόλυτο έλεγχο και στο 84’ ήρθε το γκολ που σφράγισε τη νίκη. Οι παίκτες του Γιακίν είχαν υπομονή στην κυκλοφορία, άλλαξαν εξαιρετικά και ο Βάργκας με ωραίο πλασέ πέτυχε το 2-0. Η Ελβετία συνέχισε την πίεση και το ξέσπασμα ολοκληρώθηκε στο 90', όταν από ασίστ του Βάργκας ο Μανζάμπι σημείωσε το 3-0. Η Βοσνία πέτυχε το γκολ της τιμής (3-1) στις καθυστερήσεις με τρομερό μονοκόμματο του Μάχμιτς. Κι όμως, το... πάρτι των γκολ συνεχίστηκε, αφού στο 90+7' ο Βάργκας κέρδισε πέναλτι και ο Τσάκα διαμόρφωσε το 4-1.

Eλβετία (Μουράτ Γιακίν): Κόμπελ, Βίντμερ (86΄ Ζακέζ), Ελβέντι, Ακάντζι, Ροντρίγκες, Φροίλερ, Τζάκα, Έμπισερ (72΄ Σόου), Ρίντερ (72΄ Βάργκας), Εμπολό (89΄ ΄Ίτεν), Εντόι (72΄ Μανζάμπι)

Βοσνία (Σεργκέι Μπάρμπαρεζ): Βασίλ, Μουχαρέμοβιτς, Κολάσινατς, Ντέντιτς, Κάτιτς, Ταχίροβιτς (63΄ Μπαϊρακτάρεβιτς), Σούνιτς (86΄ Χατζιαχμέτοβιτς), Μέμιτς, Ντεμίροβιτς (86΄ Λούκιτς), Αλαϊμπέγκοβιτς (90+1΄ Μάμιτς), Τζέκο (63΄ Μπάσιτς)

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