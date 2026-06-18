Τσεχία-Νότια Αφρική: Με την πλάτη στον τοίχο, παίζουν για να μείνουν ζωντανές

Η δεύτερη αγωνιστική του 1ου ομίλου φέρνει ένα παιχνίδι με τεράστιο ενδιαφέρον, καθώς Τσεχία και Νότια Αφρική διασταυρώνουν τα ξίφη τους στην Ατλάντα (19:00), γνωρίζοντας πως ένα νέο στραβοπάτημα μπορεί να αποδειχθεί καταδικαστικό στη μάχη της πρόκρισης.

Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν με το αριστερό τις υποχρεώσεις τους στο Μουντιάλ και βρίσκονται χωρίς βαθμό, την ώρα που Μεξικό και Νότια Κορέα έχουν ήδη πάρει προβάδισμα στον όμιλο. Βέβαια, υπενθυμίζεται πως προκρίνονται και οι οκτώ καλύτεροι τρίτοι, κάτι που σημαίνει πως οι τρεις βαθμοί ενδέχεται να αποδειχθούν καθοριστικοί ακόμη και για την κατάληψη της τρίτης θέσης.

Η Τσεχία προέρχεται από την ήττα με 2-1 από τη Νότια Κορέα, σε ένα παιχνίδι όπου προηγήθηκε με τον Κρεΐτσι, αλλά δίκαια δέχθηκε στη συνέχεια την ανατροπή.

Παρότι δεν παρουσίασε κάτι αξιόλογο στην πρεμιέρα, η Τσεχία έδειξε πολύ δυνατή στο ψηλό παιχνίδι. Κάθε στημένη φάση κοντά στην περιοχή των Νοτιοκορεατών μετατρεπόταν σε ευκαιρία για την παρέα του Σικ. Είτε επρόκειτο για κόρνερ, είτε για φάουλ, είτε ακόμη και για πλάγια άουτ, οι Τσέχοι γέμιζαν την περιοχή και έψαχναν τις κεφαλιές. Άλλωστε, το γκολ του Κρέιτσι ήρθε ακριβώς με αυτόν τον τρόπο και δεδομένα οι Τσέχοι θα επιχειρήσουν να εκμεταλλευτούν τις αδυναμίες των Νοτιοαφρικανών στον αέρα.

Από την άλλη, η Νότια Αφρική καλείται να παρουσιάσει πολύ καλύτερο πρόσωπο σε σχέση με το παιχνίδι απέναντι στο Μεξικό. Οι Αφρικανοί παρατάσσονται επίσης με πεντάδα στην άμυνα, ωστόσο στην πρεμιέρα φάνηκε η διαφορά ποιότητας, καθώς μπορεί να δημιουργούσαν προϋποθέσεις, όμως δυσκολεύονταν να φτάσουν σε καθαρές τελικές προσπάθειες.

sport-fm.gr