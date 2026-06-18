ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τσεχία-Νότια Αφρική: Με την πλάτη στον τοίχο, παίζουν για να μείνουν ζωντανές

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Τσεχία-Νότια Αφρική: Με την πλάτη στον τοίχο, παίζουν για να μείνουν ζωντανές

Χωρίς βαθμό μετά την πρεμιέρα τους στον 1ο όμιλο, Τσεχία και Νότια Αφρική γνωρίζουν πως με νίκη θα μπουν γερά στο κόλπο της πρόκρισης στη φάση των «32» του Μουντιάλ.

Η δεύτερη αγωνιστική του 1ου ομίλου φέρνει ένα παιχνίδι με τεράστιο ενδιαφέρον, καθώς Τσεχία και Νότια Αφρική διασταυρώνουν τα ξίφη τους στην Ατλάντα (19:00), γνωρίζοντας πως ένα νέο στραβοπάτημα μπορεί να αποδειχθεί καταδικαστικό στη μάχη της πρόκρισης.

Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν με το αριστερό τις υποχρεώσεις τους στο Μουντιάλ και βρίσκονται χωρίς βαθμό, την ώρα που Μεξικό και Νότια Κορέα έχουν ήδη πάρει προβάδισμα στον όμιλο. Βέβαια, υπενθυμίζεται πως προκρίνονται και οι οκτώ καλύτεροι τρίτοι, κάτι που σημαίνει πως οι τρεις βαθμοί ενδέχεται να αποδειχθούν καθοριστικοί ακόμη και για την κατάληψη της τρίτης θέσης.

Η Τσεχία προέρχεται από την ήττα με 2-1 από τη Νότια Κορέα, σε ένα παιχνίδι όπου προηγήθηκε με τον Κρεΐτσι, αλλά δίκαια δέχθηκε στη συνέχεια την ανατροπή.

Παρότι δεν παρουσίασε κάτι αξιόλογο στην πρεμιέρα, η Τσεχία έδειξε πολύ δυνατή στο ψηλό παιχνίδι. Κάθε στημένη φάση κοντά στην περιοχή των Νοτιοκορεατών μετατρεπόταν σε ευκαιρία για την παρέα του Σικ. Είτε επρόκειτο για κόρνερ, είτε για φάουλ, είτε ακόμη και για πλάγια άουτ, οι Τσέχοι γέμιζαν την περιοχή και έψαχναν τις κεφαλιές. Άλλωστε, το γκολ του Κρέιτσι ήρθε ακριβώς με αυτόν τον τρόπο και δεδομένα οι Τσέχοι θα επιχειρήσουν να εκμεταλλευτούν τις αδυναμίες των Νοτιοαφρικανών στον αέρα.

Από την άλλη, η Νότια Αφρική καλείται να παρουσιάσει πολύ καλύτερο πρόσωπο σε σχέση με το παιχνίδι απέναντι στο Μεξικό. Οι Αφρικανοί παρατάσσονται επίσης με πεντάδα στην άμυνα, ωστόσο στην πρεμιέρα φάνηκε η διαφορά ποιότητας, καθώς μπορεί να δημιουργούσαν προϋποθέσεις, όμως δυσκολεύονταν να φτάσουν σε καθαρές τελικές προσπάθειες.

sport-fm.gr 

Κατηγορίες

World Cup 2026

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ο Κριστιάνο δεν έκανε κυριολεκτικά τίποτα στην πρεμιέρα!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ο Ανρί «δίκασε» τον Ρονάλντο: «Η ομάδα πρέπει να σκοράρει, όχι εσύ»

World Cup 2026

|

Category image

Τσεχία-Νότια Αφρική: Με την πλάτη στον τοίχο, παίζουν για να μείνουν ζωντανές

World Cup 2026

|

Category image

Ελβετία-Βοσνία: Κομβικό ματς στον όμιλο της «φωτιάς» μετά τα στραβοπατήματα της πρεμιέρας!

World Cup 2026

|

Category image

Τα φιλικά της Ομόνοιας στην Πολωνία

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Προσωπικότητα, ανταπόκριση και όλα τα εργαλεία…

ΑΕΚ

|

Category image

Η χάρη που ζήτησε η Adidas από τη σύζυγο του Μέσι και η αποθέωση από την Μπονμάτι

World Cup 2026

|

Category image

Γκάνα με buzzer-beater, γκρέμισε το τείχος του Παναμά!

World Cup 2026

|

Category image

Ρίχνεται στη μάχη ο Τοφαλίδης

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Τριάρα της Κολομβίας στο Ουζμπεκιστάν!

World Cup 2026

|

Category image

Χρόνος υπάρχει, μα πολλά και τα κενά

ΑΕΛ

|

Category image

Κιλιάν Εμπαπέ, ο «captain america» με 29... θύματα, 99 παρουσίες και ένα γκολ κάθε 131'

World Cup 2026

|

Category image

Το σημερινό πρόγραμμα στο Μουντιάλ (18/6)

TV

|

Category image

Λουίς Ινάσιο Λούλα: «Σκεφτόμουν να πάρω τον Μέσι στη Βραζιλία για να ενισχύσει την ομάδα»

Category image

Απολαυστική Αγγλία με Χάρι Κέιν στα χάι του και τεσσάρα στην Κροατία

World Cup 2026

|

Category image

Διαβαστε ακομη