Το πλήρες πρόγραμμα του Μουντιάλ 2026: Οι διασταυρώσεις και ο δρόμος μέχρι τον τελικό

Η μεγαλύτερη γιορτή του παγκοσμίου ποδοσφαίρου ξεκινάει. Το Μουντιάλ 2026 είναι εδώ!

Την Πέμπτη 11 Ιουνίου στις 22:00 κάνει πρεμιέρα το Παγκόσμιο Κύπελλο με τον αγώνα ανάμεσα σε Μεξικο και Νότια Αφρική. Δείτε όλο το πρόγραμμα της διοργάνωσης, από το πρώτο αποψινό παιχνίδι, μέχρι και τον μεγάλο τελικό της 19ης Ιουλίου στις ΗΠΑ.

Το πρόγραμμα των ομίλων του Μουντιάλ 2026:

ΠΕΜΠΤΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ

22:00 Μεξικό – Nότια Αφρική, Group A

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ

05:00 Νότια Κορέα – Τσεχία, Group A

Νότια Κορέα – Τσεχία, Group A 22:00 Καναδάς – Βοσνία Ερζεγοβίνη, Group B

ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ

04:00 ΗΠΑ – Παραγουάη, Group D

ΗΠΑ – Παραγουάη, Group D 22:00 Κατάρ – Ελβετία, Group B

ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ

01:00 Βραζιλία – Μαρόκο, Group C

Βραζιλία – Μαρόκο, Group C 04:00 Αϊτή – Σκωτία, Group C

Αϊτή – Σκωτία, Group C 07:00 Αυστραλία – Τουρκία Group D

Αυστραλία – Τουρκία Group D 20:00 Γερμανία – Κουρασάο, Group E

Γερμανία – Κουρασάο, Group E 23:00 Ολλανδία – Ιαπωνία, Group F

ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ

02:00 Ακτή Ελεφαντοστού – Εκουαδόρ, Group E

Ακτή Ελεφαντοστού – Εκουαδόρ, Group E 05:00 Σουηδία – Τυνησία Group F

Σουηδία – Τυνησία Group F 19:00 Ισπανία – Πράσινο Ακρωτήρι, Group H

Ισπανία – Πράσινο Ακρωτήρι, Group H 22:00 Βέλγιο – Αίγυπτος, Group G

ΤΡΙΤΗ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ

01:00 Σαουδική Αραβία – Ουρουγουάη, Group H

Σαουδική Αραβία – Ουρουγουάη, Group H 04:00 Ιράν – Νέα Ζηλανδία, Group G

Ιράν – Νέα Ζηλανδία, Group G 22:00 Γαλλία – Σενεγάλη, Group I

ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ

01:00 Ιράκ – Νορβηγία, Group I

Ιράκ – Νορβηγία, Group I 04:00 Αργεντινή – Αλγερία, Group J

Αργεντινή – Αλγερία, Group J 07:00 Αυστρία – Ιορδανία, Group J

Αυστρία – Ιορδανία, Group J 20:00 Πορτογαλία – Λ.Δ. Κονγκό Group K

Πορτογαλία – Λ.Δ. Κονγκό Group K 23:00 Αγγλία – Κροατία, Group L

ΠΕΜΠΤΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ

02:00 Γκάνα – Παναμάς, Group L

Γκάνα – Παναμάς, Group L 05:00 Ουζμπεκιστάν – Κολομβία, Group K

Ουζμπεκιστάν – Κολομβία, Group K 19:00 Τσεχία – Νότια Αφρική, Group A

Τσεχία – Νότια Αφρική, Group A 22:00 Ελβετία – Βοσνία Ερζεγοβίνη, Group B

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ

01:00 Καναδάς – Κατάρ, Group B

Καναδάς – Κατάρ, Group B 04:00 Μεξικό – Νότια Κορέα, Group A

Μεξικό – Νότια Κορέα, Group A 22:00 ΗΠΑ – Αυστραλία, Group D

ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ

01:00 Σκωτία – Μαρόκο, Group C

Σκωτία – Μαρόκο, Group C 03:30 Βραζιλία – Αϊτή, Group C

Βραζιλία – Αϊτή, Group C 06:00 Τουρκία – Παραγουάη, Group D

Τουρκία – Παραγουάη, Group D 20:00 Ολλανδία – Σουηδία, Group F

Ολλανδία – Σουηδία, Group F 23:00 Γερμανία – Ακτή Ελεφαντοστού Group E

ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ

03:00 Εκουαδόρ – Κουρασάο, Group E

Εκουαδόρ – Κουρασάο, Group E 07:00 Τυνησία – Ιαπωνία, Group F

Τυνησία – Ιαπωνία, Group F 19:00 Ισπανία – Σαουδική Αραβία, Group Η

Ισπανία – Σαουδική Αραβία, Group Η 22:00 Βέλγιο – Ιράν, Group G

ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ

01:00 Ουρουγουάη – Πράσινο Ακρωτήρι, Group Η

Ουρουγουάη – Πράσινο Ακρωτήρι, Group Η 04:00 Νέα Ζηλανδία – Αίγυπτος, Group G

Νέα Ζηλανδία – Αίγυπτος, Group G 20:00 Αργεντινή – Αυστρία, Group J

ΤΡΙΤΗ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ

00:00 Γαλλία – Ιράκ, Group I

Γαλλία – Ιράκ, Group I 03:00 Νορβηγία – Σενεγάλη, Group Ι

Νορβηγία – Σενεγάλη, Group Ι 06:00 Ιορδανία – Αλγερία, Group J

Ιορδανία – Αλγερία, Group J 20:00 Πορτογαλία – Ουζμπεκιστάν, Group Κ

Πορτογαλία – Ουζμπεκιστάν, Group Κ 23:00 Αγγλία – Γκάνα, Group L

ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ

02:00 Παναμάς – Κροατία, Group L

Παναμάς – Κροατία, Group L 05:00 Κολομβία – Λ.Δ. Κονγκό Group K

Κολομβία – Λ.Δ. Κονγκό Group K 22:00 Ελβετία – Καναδάς, Group B

Ελβετία – Καναδάς, Group B 22:00 Βοσνία Ερζεγοβίνη – Κατάρ, Group B

ΠΕΜΠΤΗ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ

01:00 Μαρόκο – Αϊτή, Group C

Μαρόκο – Αϊτή, Group C 01:00 Σκωτία – Βραζιλία, Group C

Σκωτία – Βραζιλία, Group C 04:00 Νότια Αφρική – Νότια Κορέα, Group Α

Νότια Αφρική – Νότια Κορέα, Group Α 04:00 Τσεχία – Μεξικό, Group Α

Τσεχία – Μεξικό, Group Α 23:00 Εκουαδόρ – Γερμανία Group E

Εκουαδόρ – Γερμανία Group E 23:00 Κουρασάο – Ακτή Ελεφαντοστού Group E

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ

02:00 Τυνησία – Ολλανδία, Group F

Τυνησία – Ολλανδία, Group F 02:00 Ιαπωνία – Σουηδία Group F

Ιαπωνία – Σουηδία Group F 05:00 Τουρκία – ΗΠΑ, Group D

Τουρκία – ΗΠΑ, Group D 05:00 Παραγουάη – Αυστραλία, Group D

Παραγουάη – Αυστραλία, Group D 22:00 Νορβηγία – Γαλλία, Group Ι

Νορβηγία – Γαλλία, Group Ι 22:00 Σενεγάλη – Ιράκ Group Ι

ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ

03:00 Πράσινο Ακρωτήριο – Σαουδική Αραβία, Group Η

Πράσινο Ακρωτήριο – Σαουδική Αραβία, Group Η 03:00 Ουρουγουάη – Ισπανία, Group Η

Ουρουγουάη – Ισπανία, Group Η 06:00 Νέα Ζηλανδία – Βέλγιο, Group G

Νέα Ζηλανδία – Βέλγιο, Group G 06:00 Αίγυπτος – Ιράν, Group G

ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ

00:00 Παναμάς – Αγγλία, Group L

Παναμάς – Αγγλία, Group L 00:00 Κροατία – Γκάνα, Group L

Κροατία – Γκάνα, Group L 02:30 Κολομβία – Πορτογαλία, Group K

Κολομβία – Πορτογαλία, Group K 02:30 Λ.Δ. Κονγκό – Ουζμπεκιστάν, Group K

Λ.Δ. Κονγκό – Ουζμπεκιστάν, Group K 05:00 Αλγερία – Αυστρία, Group J

Αλγερία – Αυστρία, Group J 05:00 Ιορδανία – Αργεντινή, Group J

Το πρόγραμμα των νοκ-άουτ:

Φάση των 32

ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ

22:00 2Α-2Β (Α73)

ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ

20:00 1C – 2F (Α76)

1C – 2F (Α76) 23:30 1E – 3A/B/C/D/F (Α74)

ΤΡΙΤΗ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ

04:00 1F- 2C (Α75)

1F- 2C (Α75) 20:00 2Ε – 2Ι (Α78)

ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ

00:00 1Ι – 3C,D,F,G,H (Α77)

1Ι – 3C,D,F,G,H (Α77) 04:00 1Α – 3C/E/F/H/I (Α79)

1Α – 3C/E/F/H/I (Α79) 19:00 1L – 3E/H/I/J/K (Α80)

1L – 3E/H/I/J/K (Α80) 23:00 1G – 3A/E/H/I/J (Α82)

ΠΕΜΠΤΗ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ

03:00 1D – 3B/E/H/I/J (Α81)

1D – 3B/E/H/I/J (Α81) 22:00 1H – 2J (A84)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ

02:00 2Κ – 2L (A83)

2Κ – 2L (A83) 06:00 1B – 3E/F/G/I/J (A85)

1B – 3E/F/G/I/J (A85) 21:00 2D – 2G (A88)

ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ

01:00 1J – 2H (A86)

1J – 2H (A86) 04:30 1K – 3D/E/I/J/L (A87)

Φάση των 16

ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ

20:00 Νικητής Α73 – Νικητής Α75 (Α90)

ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ

00:00 Νικητής Α74 – Νικητής Α77 (Α89)

Νικητής Α74 – Νικητής Α77 (Α89) 23:00 Νικητής Α76 – Νικητής Α78 (Α91)

ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ

03:00 Νικητής Α79 – Νικητής Α80 (Α92)

Νικητής Α79 – Νικητής Α80 (Α92) 22:00 Νικητής Α83 – Νικητής Α84 (Α93)

ΤΡΙΤΗ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ

03:00 Νικητής Α81 – Νικητής Α82 (Α94)

Νικητής Α81 – Νικητής Α82 (Α94) 19:00 Νικητής Α86 – Νικητής Α88 (Α95)

Νικητής Α86 – Νικητής Α88 (Α95) 23:00 Νικητής Α85 – Νικητής Α87 (Α96)

Προημιτελικά

ΠΕΜΠΤΗ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ

23:00 Νικητής 89 – Νικητής 90 (Α97)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ

22:00 Νικητής 93 – Νικητής 94 (Α98)

ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ

00:00 Νικητής 91 – Νικητής 92 (Α99)

Νικητής 91 – Νικητής 92 (Α99) 04:00 Νικητής 95 – Νικητής 96 (Α100)

Ημιτελικά

ΤΡΙΤΗ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ

22:00 Νικητής 97 – Νικητής 98

ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ

22:00 Νικητής 99 – Νικητής 100

Τελικοί

ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ