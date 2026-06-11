Το πλήρες πρόγραμμα του Μουντιάλ 2026: Οι διασταυρώσεις και ο δρόμος μέχρι τον τελικό
ΓΗΠΕΔΟ
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Δείτε όλο το πρόγραμμα του Μουντιάλ 2026, από την πρεμιέρα έως και τον τελικό της διοργάνωσης
Η μεγαλύτερη γιορτή του παγκοσμίου ποδοσφαίρου ξεκινάει. Το Μουντιάλ 2026 είναι εδώ!
Την Πέμπτη 11 Ιουνίου στις 22:00 κάνει πρεμιέρα το Παγκόσμιο Κύπελλο με τον αγώνα ανάμεσα σε Μεξικο και Νότια Αφρική. Δείτε όλο το πρόγραμμα της διοργάνωσης, από το πρώτο αποψινό παιχνίδι, μέχρι και τον μεγάλο τελικό της 19ης Ιουλίου στις ΗΠΑ.
Το πρόγραμμα των ομίλων του Μουντιάλ 2026:
ΠΕΜΠΤΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ
- 22:00 Μεξικό – Nότια Αφρική, Group A
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ
- 05:00 Νότια Κορέα – Τσεχία, Group A
- 22:00 Καναδάς – Βοσνία Ερζεγοβίνη, Group B
ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ
- 04:00 ΗΠΑ – Παραγουάη, Group D
- 22:00 Κατάρ – Ελβετία, Group B
ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ
- 01:00 Βραζιλία – Μαρόκο, Group C
- 04:00 Αϊτή – Σκωτία, Group C
- 07:00 Αυστραλία – Τουρκία Group D
- 20:00 Γερμανία – Κουρασάο, Group E
- 23:00 Ολλανδία – Ιαπωνία, Group F
ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ
- 02:00 Ακτή Ελεφαντοστού – Εκουαδόρ, Group E
- 05:00 Σουηδία – Τυνησία Group F
- 19:00 Ισπανία – Πράσινο Ακρωτήρι, Group H
- 22:00 Βέλγιο – Αίγυπτος, Group G
ΤΡΙΤΗ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ
- 01:00 Σαουδική Αραβία – Ουρουγουάη, Group H
- 04:00 Ιράν – Νέα Ζηλανδία, Group G
- 22:00 Γαλλία – Σενεγάλη, Group I
ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ
- 01:00 Ιράκ – Νορβηγία, Group I
- 04:00 Αργεντινή – Αλγερία, Group J
- 07:00 Αυστρία – Ιορδανία, Group J
- 20:00 Πορτογαλία – Λ.Δ. Κονγκό Group K
- 23:00 Αγγλία – Κροατία, Group L
ΠΕΜΠΤΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ
- 02:00 Γκάνα – Παναμάς, Group L
- 05:00 Ουζμπεκιστάν – Κολομβία, Group K
- 19:00 Τσεχία – Νότια Αφρική, Group A
- 22:00 Ελβετία – Βοσνία Ερζεγοβίνη, Group B
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ
- 01:00 Καναδάς – Κατάρ, Group B
- 04:00 Μεξικό – Νότια Κορέα, Group A
- 22:00 ΗΠΑ – Αυστραλία, Group D
ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ
- 01:00 Σκωτία – Μαρόκο, Group C
- 03:30 Βραζιλία – Αϊτή, Group C
- 06:00 Τουρκία – Παραγουάη, Group D
- 20:00 Ολλανδία – Σουηδία, Group F
- 23:00 Γερμανία – Ακτή Ελεφαντοστού Group E
ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ
- 03:00 Εκουαδόρ – Κουρασάο, Group E
- 07:00 Τυνησία – Ιαπωνία, Group F
- 19:00 Ισπανία – Σαουδική Αραβία, Group Η
- 22:00 Βέλγιο – Ιράν, Group G
ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ
- 01:00 Ουρουγουάη – Πράσινο Ακρωτήρι, Group Η
- 04:00 Νέα Ζηλανδία – Αίγυπτος, Group G
- 20:00 Αργεντινή – Αυστρία, Group J
ΤΡΙΤΗ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ
- 00:00 Γαλλία – Ιράκ, Group I
- 03:00 Νορβηγία – Σενεγάλη, Group Ι
- 06:00 Ιορδανία – Αλγερία, Group J
- 20:00 Πορτογαλία – Ουζμπεκιστάν, Group Κ
- 23:00 Αγγλία – Γκάνα, Group L
ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ
- 02:00 Παναμάς – Κροατία, Group L
- 05:00 Κολομβία – Λ.Δ. Κονγκό Group K
- 22:00 Ελβετία – Καναδάς, Group B
- 22:00 Βοσνία Ερζεγοβίνη – Κατάρ, Group B
ΠΕΜΠΤΗ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ
- 01:00 Μαρόκο – Αϊτή, Group C
- 01:00 Σκωτία – Βραζιλία, Group C
- 04:00 Νότια Αφρική – Νότια Κορέα, Group Α
- 04:00 Τσεχία – Μεξικό, Group Α
- 23:00 Εκουαδόρ – Γερμανία Group E
- 23:00 Κουρασάο – Ακτή Ελεφαντοστού Group E
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ
- 02:00 Τυνησία – Ολλανδία, Group F
- 02:00 Ιαπωνία – Σουηδία Group F
- 05:00 Τουρκία – ΗΠΑ, Group D
- 05:00 Παραγουάη – Αυστραλία, Group D
- 22:00 Νορβηγία – Γαλλία, Group Ι
- 22:00 Σενεγάλη – Ιράκ Group Ι
ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ
- 03:00 Πράσινο Ακρωτήριο – Σαουδική Αραβία, Group Η
- 03:00 Ουρουγουάη – Ισπανία, Group Η
- 06:00 Νέα Ζηλανδία – Βέλγιο, Group G
- 06:00 Αίγυπτος – Ιράν, Group G
ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ
- 00:00 Παναμάς – Αγγλία, Group L
- 00:00 Κροατία – Γκάνα, Group L
- 02:30 Κολομβία – Πορτογαλία, Group K
- 02:30 Λ.Δ. Κονγκό – Ουζμπεκιστάν, Group K
- 05:00 Αλγερία – Αυστρία, Group J
- 05:00 Ιορδανία – Αργεντινή, Group J
Το πρόγραμμα των νοκ-άουτ:
Φάση των 32
ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ
- 22:00 2Α-2Β (Α73)
ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ
- 20:00 1C – 2F (Α76)
- 23:30 1E – 3A/B/C/D/F (Α74)
ΤΡΙΤΗ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ
- 04:00 1F- 2C (Α75)
- 20:00 2Ε – 2Ι (Α78)
ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ
- 00:00 1Ι – 3C,D,F,G,H (Α77)
- 04:00 1Α – 3C/E/F/H/I (Α79)
- 19:00 1L – 3E/H/I/J/K (Α80)
- 23:00 1G – 3A/E/H/I/J (Α82)
ΠΕΜΠΤΗ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ
- 03:00 1D – 3B/E/H/I/J (Α81)
- 22:00 1H – 2J (A84)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ
- 02:00 2Κ – 2L (A83)
- 06:00 1B – 3E/F/G/I/J (A85)
- 21:00 2D – 2G (A88)
ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ
- 01:00 1J – 2H (A86)
- 04:30 1K – 3D/E/I/J/L (A87)
Φάση των 16
ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ
- 20:00 Νικητής Α73 – Νικητής Α75 (Α90)
ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ
- 00:00 Νικητής Α74 – Νικητής Α77 (Α89)
- 23:00 Νικητής Α76 – Νικητής Α78 (Α91)
ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ
- 03:00 Νικητής Α79 – Νικητής Α80 (Α92)
- 22:00 Νικητής Α83 – Νικητής Α84 (Α93)
ΤΡΙΤΗ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ
- 03:00 Νικητής Α81 – Νικητής Α82 (Α94)
- 19:00 Νικητής Α86 – Νικητής Α88 (Α95)
- 23:00 Νικητής Α85 – Νικητής Α87 (Α96)
Προημιτελικά
ΠΕΜΠΤΗ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ
- 23:00 Νικητής 89 – Νικητής 90 (Α97)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ
- 22:00 Νικητής 93 – Νικητής 94 (Α98)
ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ
- 00:00 Νικητής 91 – Νικητής 92 (Α99)
- 04:00 Νικητής 95 – Νικητής 96 (Α100)
Ημιτελικά
ΤΡΙΤΗ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ
- 22:00 Νικητής 97 – Νικητής 98
ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ
- 22:00 Νικητής 99 – Νικητής 100
Τελικοί
ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ
- 00:00 Μικρός Τελικός
- 22:00 Τελικός