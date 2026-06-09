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Μουντιάλ 2026: Ο γηραιότερος σκόρερ και η απειλή από... τερματοφύλακα

ΓΗΠΕΔΟ

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Μουντιάλ 2026: Ο γηραιότερος σκόρερ και η απειλή από... τερματοφύλακα

Το Μουντιάλ του 2026 ξεκινάει και ο τίτλος του γηραιότερου σκόρερ μπορεί να αλλάξει χέρια από έναν... τερματοφύλακα.

Δυο ημέρες έμειναν για το εναρκήτριο λάκτισμα στο φετινό Μουντιάλ, καθώς την Πέμπτη (11/6, 22:00) Μεξικό και Νότιος Αφρική θα...σύρουν τον χορό της διοργάνωσης στα γήπεδα της Βορείου Αμερικής.

Ένα τουρνουά που αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, ένας θεσμός που φυσικά θα έχουμε αρκετά ρεκόρ και πιθανότατα το Last Dance μύθων όπως ο Λιονέλ Μέσι και ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Αμφότεροι θα παίξουν σε 6ο Παγκόσμιο Κύπελλο, με τον Πορτογάλο να έχει πλέον πατήσει τα 41 χρόνια ζωής.

Πολλοί θα νομίζουν πως με ένα του γκολ, ο CR7 θα γίνει ο γηραιότερος σκόρερ στην ιστορία των Μουντιάλ, όμως κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Ακόμη και αν φτάσει ως τον τελικό της 19ης Ιουλίου, ο Κριστιάνο θα είναι 41 ετών και 164 ημέρων, παραμένοντας...νεότερος από τον Ροζέ Μιλά.

Ο σπουδαίος Καμερουνέζος στράικερ βρήκε δίχτυα στη διοργάνωση του 1990 σε ηλικία 42 ετών και 39 ημερών κόντρα στη Ρωσία, επομένως δεν ανησυχεί από τον Πορτογάλο. Για την ακρίβεια δεν ανησυχεί γενικά, καθώς το σενάριο να... σπάσει το ρεκόρ του μοιάζει αρκετά τραβηγμένο.

Μοναδικός ποδοσφαιριστής που μπορεί να το πράξει είναι ο Κρεγκ Γκόρντον, ο 43χρονος τερματοφύλακας της Σκωτίας που είναι ο μεγαλύτερος σε ηλικία παίκτης που βρίσκεται σε αποστολή για Μουντιάλ. Ο ίδιος (σσ Γκόρντον) και ο Άνγκους Γκαν θα «μονομαχήσουν» για τη θέση κάτω από τα δοκάρια, και αν τελικά ο Στιβ Κλαρκ δώσει τον «άσο» στον Γκόρντον, τότε θα πρέπει να δούμε απίθανα σκηνικά για να ξεπεράσει τον Μιλά.

gazzetta.gr 

 

 

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FIFA World Cup 2026

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